Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами
Новость дня
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами

Болгары не отдали Гречушкина Ливану

19:02 636

Болгарский суд отклонил запрос Ливана об экстрадиции российского судовладельца, причастного к взрыву в порту Бейрута в 2020 году, сославшись на недостаточные гарантии безопасности со стороны ливанских властей, сообщает Reuters.

Российский бизнесмен с Кипра Игорь Гречушкин, чье судно перевозило взрывчатку, которая взорвалась в порту Бейрута в августе 2020 года и унесла жизни более 220 человек, был задержан в Болгарии в сентябре для возможной экстрадиции в Ливан, где он объявлен в розыск в связи с его ролью в катастрофе.

«По мнению суда, Ливан не предоставил достаточных доказательств для того, чтобы гарантировать, что смертный приговор ему не будет вынесен или, в случае вынесения, не будет приведен в исполнение», - заявила журналистам после закрытого для СМИ слушания адвокат Гречушкина Екатерина Димитрова.

Взрыв, ставший одним из крупнейших неядерных взрывов в истории, разрушил значительную часть Бейрута и оставил десятки тысяч людей без крова. Гречушкин был объявлен в розыск Интерполом по запросу Ливана в 2020 году. Прокурор-надзиратель Анхель Канев заявил, что подаст апелляцию на это решение, утверждая, что министр юстиции Ливана, Верховный суд и генеральный прокурор предоставили необходимые гарантии.

Галузин в Баку обсудил роль Москвы в азербайджано-армянской нормализации
Галузин в Баку обсудил роль Москвы в азербайджано-армянской нормализации фото; обновлено 20:49
20:49 1874
Курдские бойцы не оставляют Эрдогану другого пути: только война!
Курдские бойцы не оставляют Эрдогану другого пути: только война! наша корреспонденция
20:29 948
Турция сильнее Израиля... А Азербайджан наступает
Турция сильнее Израиля... А Азербайджан наступает по страницам ежегодного рейтинга
18:20 3328
Лига чемпионов: «Карабах» против «Аякса» в матче за выход в плей-офф
Лига чемпионов: «Карабах» против «Аякса» в матче за выход в плей-офф Стартовые составы; обновлено
20:45 2686
СБУ задержала судно российского «теневого флота» в Одессе
СБУ задержала судно российского «теневого флота» в Одессе
20:33 675
Письмо Алиева Трампу: «Считаю вас полностью достойным…»
Письмо Алиева Трампу: «Считаю вас полностью достойным…»
18:54 2189
Дороги в «серой зоне»: Мирноград на грани окружения?
Дороги в «серой зоне»: Мирноград на грани окружения?
20:20 602
Рейтинг Трампа растет и растет
Рейтинг Трампа растет и растет наш комментарий
20:18 980
Америка готова снять ограничения на помощь Азербайджану
Америка готова снять ограничения на помощь Азербайджану
19:41 1726
Европа меж двух огней
Европа меж двух огней
19:00 1402
Шахлар Новрузов вступил в сговор с бывшим вице-президентом «Роснефти» с целью захвата стратегического объекта
Шахлар Новрузов вступил в сговор с бывшим вице-президентом «Роснефти» с целью захвата стратегического объекта Полный текст решения суда; все еще актуально
15:06 4772

ЭТО ВАЖНО

