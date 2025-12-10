Болгары не отдали Гречушкина Ливану

Болгарский суд отклонил запрос Ливана об экстрадиции российского судовладельца, причастного к взрыву в порту Бейрута в 2020 году, сославшись на недостаточные гарантии безопасности со стороны ливанских властей, сообщает Reuters.

Российский бизнесмен с Кипра Игорь Гречушкин, чье судно перевозило взрывчатку, которая взорвалась в порту Бейрута в августе 2020 года и унесла жизни более 220 человек, был задержан в Болгарии в сентябре для возможной экстрадиции в Ливан, где он объявлен в розыск в связи с его ролью в катастрофе.

«По мнению суда, Ливан не предоставил достаточных доказательств для того, чтобы гарантировать, что смертный приговор ему не будет вынесен или, в случае вынесения, не будет приведен в исполнение», - заявила журналистам после закрытого для СМИ слушания адвокат Гречушкина Екатерина Димитрова.

Взрыв, ставший одним из крупнейших неядерных взрывов в истории, разрушил значительную часть Бейрута и оставил десятки тысяч людей без крова. Гречушкин был объявлен в розыск Интерполом по запросу Ливана в 2020 году. Прокурор-надзиратель Анхель Канев заявил, что подаст апелляцию на это решение, утверждая, что министр юстиции Ливана, Верховный суд и генеральный прокурор предоставили необходимые гарантии.