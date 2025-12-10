В Европе не смогли запретить себе покупать российскую нефть

Запрет на закупки российской нефти не вошел в проект ограничений на энергоресурсы из России, разработанный Еврокомиссией и ранее одобренный послами ЕС, сообщается в опубликованном Советом ЕС документе.

«Мандат Европарламента на переговоры по этому документу включал запрет импорта российской нефти, однако данная норма не вошла в итоговый текст. Вместо нее в документ включены требования о повышении транспарентности планов (стран ЕС) по диверсификации источников поставок нефти. Еврокомиссия обязана предоставлять странам ЕС рекомендации по таким планам», – отмечается в опубликованном документе.

При этом проект предусматривает полный запрет закупок российского газа странами ЕС с начала 2028 года, однако для вступления в силу его еще предстоит утвердить Совету ЕС и Европарламенту в 2026 году.

Ранее еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявлял, что Еврокомиссия также намерена полностью запретить закупки российской нефти и ядерного топлива, для чего могут быть подготовлены отдельные документы.