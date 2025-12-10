Америка готова снять ограничения на помощь Азербайджану

В Палату представителей Конгресса США внесен законопроект, предусматривающий отмену ограничений на помощь Азербайджану. Об этом сообщает сайт Конгресса.
«Девятого декабря 2025 года в Палату представителей США внесен законопроект H.R.6534, предусматривающий отмену ограничений на предоставление помощи Азербайджану. Инициатором законопроекта является конгрессвумен (представитель Флориды) от Республиканской партии Анна Паулина Луна», — отмечается в сообщении.
Текст документа будет опубликован позже.
Законопроект направлен в комитет по иностранным делам Палаты представителей для рассмотрения.