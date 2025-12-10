USD 1.7000
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами

Америка готова снять ограничения на помощь Азербайджану

19:41 1726

В Палату представителей Конгресса США внесен законопроект, предусматривающий отмену ограничений на помощь Азербайджану. Об этом сообщает сайт Конгресса.

«Девятого декабря 2025 года в Палату представителей США внесен законопроект H.R.6534, предусматривающий отмену ограничений на предоставление помощи Азербайджану. Инициатором законопроекта является конгрессвумен (представитель Флориды) от Республиканской партии Анна Паулина Луна», — отмечается в сообщении.

Текст документа будет опубликован позже.

Законопроект направлен в комитет по иностранным делам Палаты представителей для рассмотрения.

Галузин в Баку обсудил роль Москвы в азербайджано-армянской нормализации
Галузин в Баку обсудил роль Москвы в азербайджано-армянской нормализации фото; обновлено 20:49
20:49 1877
Курдские бойцы не оставляют Эрдогану другого пути: только война!
Курдские бойцы не оставляют Эрдогану другого пути: только война! наша корреспонденция
20:29 951
Турция сильнее Израиля... А Азербайджан наступает
Турция сильнее Израиля... А Азербайджан наступает по страницам ежегодного рейтинга
18:20 3332
Лига чемпионов: «Карабах» против «Аякса» в матче за выход в плей-офф
Лига чемпионов: «Карабах» против «Аякса» в матче за выход в плей-офф Стартовые составы; обновлено
20:45 2689
СБУ задержала судно российского «теневого флота» в Одессе
СБУ задержала судно российского «теневого флота» в Одессе
20:33 677
Письмо Алиева Трампу: «Считаю вас полностью достойным…»
Письмо Алиева Трампу: «Считаю вас полностью достойным…»
18:54 2191
Дороги в «серой зоне»: Мирноград на грани окружения?
Дороги в «серой зоне»: Мирноград на грани окружения?
20:20 604
Рейтинг Трампа растет и растет
Рейтинг Трампа растет и растет наш комментарий
20:18 981
Америка готова снять ограничения на помощь Азербайджану
Америка готова снять ограничения на помощь Азербайджану
19:41 1727
Европа меж двух огней
Европа меж двух огней
19:00 1403
Шахлар Новрузов вступил в сговор с бывшим вице-президентом «Роснефти» с целью захвата стратегического объекта
Шахлар Новрузов вступил в сговор с бывшим вице-президентом «Роснефти» с целью захвата стратегического объекта Полный текст решения суда; все еще актуально
15:06 4773

