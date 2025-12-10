США балуют «Лукойл»

Управление по контролю за зарубежными активами Министерства финансов США (OFAC) продлило до 17 января 2026 года лицензию, позволяющую вести переговоры и заключать условные соглашения с «Лукойлом» для продажи Lukoil International GmbH (LIG, владеет иностранными активами нефтекомпании) или любой контролируемой компании. Соответствующий документ, датированный 10 декабря, опубликован на сайте Министерства финансов США.

«Лукойл» был включен в санкционный список США 22 октября. После этого OFAC, учитывая возможные усилия по продаже зарубежных активов российской компании незаблокированным юридическим лицам, выдало лицензию до 13 декабря. Разрешенные действия включают проведение переговоров по условиям окончательных соглашений, юридическую и финансовую проверку, а также привлечение сторонних консультантов и советников.

«OFAC может отозвать лицензию в любое время, в том числе если «Лукойл» или LIG не проявят признаков добросовестных переговоров по продаже LIG или его активов», — отмечало ведомство.

Ранее Министерство финансов США включило в новый пакет американских санкций «Лукойл» и его дочерние структуры. Соединенные Штаты предоставили месяц на завершение операций с «Лукойлом» и его дочерними предприятиями, в которых компания контролирует 50% и более. После этого «Лукойл» сообщил, что в связи с введением ограничительных мер намерен продать свои международные активы. 30 октября «Лукойл» сообщил, что получил от международной нефтетрейдинговой компании Gunvor предложение о приобретении Lukoil International GmbH, которая владеет зарубежными активами российской компании. Отметим, что швейцарский сырьевой трейдер Gunvor Group основан российским олигархом Геннадием Тимченко и его партнером из Швеции Торбьерном Тернквистом.

Однако 7 ноября Gunvor сообщила, что отзывает свое предложение. Компания сделала это заявление после того, как Минфин США сообщил о ее связях с Россией и предупредил, что Gunvor не получит лицензию на ведение бизнеса, пока продолжается российско-украинская война.

«Лукойл» владеет активами в 11 странах, включая нефтеперерабатывающие заводы в Болгарии, Румынии и Нидерландах, сеть автозаправок в Европе, а также проекты по добыче нефти в Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Ираке, Египте, ОАЭ, а также в странах Африки и Латинской Америки.