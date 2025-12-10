USD 1.7000
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами

Дороги в «серой зоне»: Мирноград на грани окружения?

Все маршруты выхода украинских войск из Мирнограда находятся в «серой зоне» после того, как россияне заняли часть села Ровно, через которое шла логистика. Об этом «Украинской правде» («УП») сообщили два источника.

«Замкнутая «серая зона», которую сегодня вокруг Мирнограда изобразил DeepState, держится уже фактически несколько недель. Последний раз мы меняли людей на технике в середине ноября, потом в начале декабря пешком смогли выйти несколько человек – это все. В ноябре была еще одна попытка через Родинское, но все три машины – наши и смежников – были уничтожены. Теперь я понимаю, почему так быстро упал Покровск, потому что у нас получается то же самое. Возникает момент критического накопления российских соединений, и все – они везде, и остановить это невозможно. Потому что это перед этим выносится логистика, дроны, оттягивается артиллерия», – заявил один из собеседников, офицер-морпех.

Пути к Мирнограду через Покровск теперь закрыты: город в значительной степени контролируется российской армией. Поэтому украинский гарнизон вынужден использовать дороги через два небольших села – Ровное и Светлое, при этом часть Ровного уже находится под контролем россиян. Это делает коридор для выхода из города еще более опасным, отмечает «УП».

Условный «коридор» протянулся всего на несколько километров между частично захваченным селом Ровное и захваченным Красным Лиманом. Родинское, расположенное севернее Красного Лимана, удерживается российской армией примерно на 80%, отмечает издание.

Передвижение по этому маршруту остается крайне рискованным как минимум последние три-четыре недели. Украинские бригады несут потери – россияне буквально везде. Украинские десантники пытались расчистить коридор, однако результатов этих действий пока нет. Параллельно с попытками перерезать дороги к Мирнограду россияне усиливают свое присутствие в самом городе. Точное их количество определить невозможно, поскольку украинские войска имеют ограниченные средства наблюдения. Некоторые районы города, по данным военных, близки к окружению.

Галузин в Баку обсудил роль Москвы в азербайджано-армянской нормализации
Курдские бойцы не оставляют Эрдогану другого пути: только война!
Курдские бойцы не оставляют Эрдогану другого пути: только война!
Турция сильнее Израиля... А Азербайджан наступает
Турция сильнее Израиля... А Азербайджан наступает
Лига чемпионов: «Карабах» против «Аякса» в матче за выход в плей-офф
Лига чемпионов: «Карабах» против «Аякса» в матче за выход в плей-офф
СБУ задержала судно российского «теневого флота» в Одессе
СБУ задержала судно российского «теневого флота» в Одессе
Письмо Алиева Трампу: «Считаю вас полностью достойным…»
Письмо Алиева Трампу: «Считаю вас полностью достойным…»
Дороги в «серой зоне»: Мирноград на грани окружения?
Дороги в «серой зоне»: Мирноград на грани окружения?
Рейтинг Трампа растет и растет
Рейтинг Трампа растет и растет
Америка готова снять ограничения на помощь Азербайджану
Америка готова снять ограничения на помощь Азербайджану
Европа меж двух огней
Европа меж двух огней
Шахлар Новрузов вступил в сговор с бывшим вице-президентом «Роснефти» с целью захвата стратегического объекта
Шахлар Новрузов вступил в сговор с бывшим вице-президентом «Роснефти» с целью захвата стратегического объекта
