Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами

СБУ задержала судно российского «теневого флота» в Одессе

20:33 681

Служба безопасности Украины задержала и арестовала в Одессе иностранное судно, входившее в так называемый «теневой флот» РФ и участвовавшее в незаконном вывозе украинской агропродукции из временно оккупированного Крыма. 

По данным СБУ, владелец сухогруза находился под санкциями СНБО, а для их обхода судно регулярно меняло название и номинальных бенефициаров из третьих стран. В Одесский порт оно прибыло под флагом одной из африканских стран якобы для вывоза партии стальных труб.

Установлено, что до начала полномасштабной войны судно не менее семи раз заходило в порт Севастополя для нелегального экспорта в интересах РФ, а в январе 2021 года незаконно вывезло из Крыма почти 7 тыс. тонн зерна в Северную Африку.

Во время задержания корабля на борту находились капитан и 16 членов экипажа — все граждане нескольких стран Ближнего Востока. В ходе обыска на судне обнаружены документы и навигационные материалы, подтверждающие нелегальные заходы в порты временно оккупированных территорий.

Следователями СБУ открыто уголовное дело по ряду статей, включая государственную измену и финансирование действий против территориальной целостности Украины. Судно арестовано и будет передано в управление АРМА (Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений).

