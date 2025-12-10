Сильный пожар на рынке в Санкт-Петербурге: эвакуированы 100 человек

Сильный пожар охватил здание Правобережного рынка в Невском районе Санкт-Петербурга, пострадал один человек. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на ГУ МЧС РФ по городу.



«Пострадал 55-летний мужчина… Из опасной зоны эвакуированы 100 человек», – говорится в сообщении.

Уточняется, что площадь возгорания выросла до 1 500 кв. м.

«Интенсивному распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка внутри здания», – говорится в сообщении.

В группировку сил и средств на месте пожара входят 96 человек личного состава и 26 единиц техники. По данным ведомства, пожар локализован.