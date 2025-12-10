USD 1.7000
Сильный пожар на рынке в Санкт-Петербурге: эвакуированы 100 человек

Сильный пожар охватил здание Правобережного рынка в Невском районе Санкт-Петербурга, пострадал один человек. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на ГУ МЧС РФ по городу.

«Пострадал 55-летний мужчина… Из опасной зоны эвакуированы 100 человек», – говорится в сообщении.

Уточняется, что площадь возгорания выросла до 1 500 кв. м.

«Интенсивному распространению огня способствует высокая пожарная нагрузка внутри здания», – говорится в сообщении.

В группировку сил и средств на месте пожара входят 96 человек личного состава и 26 единиц техники. По данным ведомства, пожар локализован.

Галузин в Баку обсудил роль Москвы в азербайджано-армянской нормализации
Галузин в Баку обсудил роль Москвы в азербайджано-армянской нормализации фото; обновлено 20:49
20:49 1881
Курдские бойцы не оставляют Эрдогану другого пути: только война!
Курдские бойцы не оставляют Эрдогану другого пути: только война! наша корреспонденция
20:29 961
Турция сильнее Израиля... А Азербайджан наступает
Турция сильнее Израиля... А Азербайджан наступает по страницам ежегодного рейтинга
18:20 3339
Лига чемпионов: «Карабах» против «Аякса» в матче за выход в плей-офф
Лига чемпионов: «Карабах» против «Аякса» в матче за выход в плей-офф Стартовые составы; обновлено
20:45 2700
СБУ задержала судно российского «теневого флота» в Одессе
СБУ задержала судно российского «теневого флота» в Одессе
20:33 683
Письмо Алиева Трампу: «Считаю вас полностью достойным…»
Письмо Алиева Трампу: «Считаю вас полностью достойным…»
18:54 2193
Дороги в «серой зоне»: Мирноград на грани окружения?
Дороги в «серой зоне»: Мирноград на грани окружения?
20:20 609
Рейтинг Трампа растет и растет
Рейтинг Трампа растет и растет наш комментарий
20:18 986
Америка готова снять ограничения на помощь Азербайджану
Америка готова снять ограничения на помощь Азербайджану
19:41 1733
Европа меж двух огней
Европа меж двух огней
19:00 1407
Шахлар Новрузов вступил в сговор с бывшим вице-президентом «Роснефти» с целью захвата стратегического объекта
Шахлар Новрузов вступил в сговор с бывшим вице-президентом «Роснефти» с целью захвата стратегического объекта Полный текст решения суда; все еще актуально
15:06 4775

