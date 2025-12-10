Ливанский министр отверг иранское предложение

«В ответ на письмо иранского коллеги Аббаса Аракчи министр иностранных дел Юсеф Раджи принес извинения за то, что в сложившихся обстоятельствах не смог принять приглашение посетить Тегеран», – говорится на странице МИД Ливана в соцсети X.

В ведомстве подчеркнули, что «отказ от приглашения не означает отказа от диалога». При этом Раджи предложил «провести встречу в нейтральной третьей стране».

На прошлой неделе министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи пригласил Раджи посетить Тегеран в ближайшем будущем для обсуждения двусторонних отношений.

Напомним, Иран поддерживает ливанское шиитское движение «Хезболла». В ноябре телеканал LBCI со ссылкой на источники сообщил, что США дали Бейруту два месяца для принятия мер, направленных на сокращение финансовых и военных возможностей движения «Хезболла».