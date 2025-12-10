USD 1.7000
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами

Ливанский министр отверг иранское предложение

21:05 202

Глава МИД Ливана Юсеф Раджи отверг приглашение иранского коллеги Аббаса Аракчи посетить Тегеран, сообщили в ливанском внешнеполитическом ведомстве.

«В ответ на письмо иранского коллеги Аббаса Аракчи министр иностранных дел Юсеф Раджи принес извинения за то, что в сложившихся обстоятельствах не смог принять приглашение посетить Тегеран», – говорится на странице МИД Ливана в соцсети X.

В ведомстве подчеркнули, что «отказ от приглашения не означает отказа от диалога». При этом Раджи предложил «провести встречу в нейтральной третьей стране».

На прошлой неделе министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи пригласил Раджи посетить Тегеран в ближайшем будущем для обсуждения двусторонних отношений.

Напомним, Иран поддерживает ливанское шиитское движение «Хезболла». В ноябре телеканал LBCI со ссылкой на источники сообщил, что США дали Бейруту два месяца для принятия мер, направленных на сокращение финансовых и военных возможностей движения «Хезболла».

Галузин в Баку обсудил роль Москвы в азербайджано-армянской нормализации
Галузин в Баку обсудил роль Москвы в азербайджано-армянской нормализации фото; обновлено 20:49
20:49 1882
Курдские бойцы не оставляют Эрдогану другого пути: только война!
Курдские бойцы не оставляют Эрдогану другого пути: только война! наша корреспонденция
20:29 961
Турция сильнее Израиля... А Азербайджан наступает
Турция сильнее Израиля... А Азербайджан наступает по страницам ежегодного рейтинга
18:20 3340
Лига чемпионов: «Карабах» против «Аякса» в матче за выход в плей-офф
Лига чемпионов: «Карабах» против «Аякса» в матче за выход в плей-офф Стартовые составы; обновлено
20:45 2703
СБУ задержала судно российского «теневого флота» в Одессе
СБУ задержала судно российского «теневого флота» в Одессе
20:33 684
Письмо Алиева Трампу: «Считаю вас полностью достойным…»
Письмо Алиева Трампу: «Считаю вас полностью достойным…»
18:54 2194
Дороги в «серой зоне»: Мирноград на грани окружения?
Дороги в «серой зоне»: Мирноград на грани окружения?
20:20 609
Рейтинг Трампа растет и растет
Рейтинг Трампа растет и растет наш комментарий
20:18 988
Америка готова снять ограничения на помощь Азербайджану
Америка готова снять ограничения на помощь Азербайджану
19:41 1733
Европа меж двух огней
Европа меж двух огней
19:00 1408
Шахлар Новрузов вступил в сговор с бывшим вице-президентом «Роснефти» с целью захвата стратегического объекта
Шахлар Новрузов вступил в сговор с бывшим вице-президентом «Роснефти» с целью захвата стратегического объекта Полный текст решения суда; все еще актуально
15:06 4775

