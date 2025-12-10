USD 1.7000
Европейские лидеры сверили часы с Трампом по мирному плану

21:18 82

Лидеры Великобритании, Германии и Франции проинформировали президента США Дональда Трампа о ситуации в Украине и заявили, что в ближайшие дни работа над мирным планом продолжится в интенсивном формате, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Переговоры прошли после встречи британского премьер-министра Кира Стармера, немецкого канцлера Германии Фридриха Мерца и французского президента Эммануэля Макрона с главой украинского государства Владимиром Зеленским.

«Лидеры обсудили последние новости о мирных переговорах под эгидой США, приветствуя их усилия по достижению справедливого и прочного мира для Украины и прекращения убийств», – отметил представитель Даунинг-стрит.

Он добавил, что в ближайшие дни работа над мирным планом продолжится в «интенсивном формате».

«Они согласились, что это критический момент: для Украины, ее народа и для общей безопасности в евроатлантическом регионе», – подчеркнул собеседник.

Во Франции и Германии также опубликовали заявления о переговорах. Макрон сообщил, что обсуждение длилось около 40 минут.

Галузин в Баку обсудил роль Москвы в азербайджано-армянской нормализации
Галузин в Баку обсудил роль Москвы в азербайджано-армянской нормализации фото; обновлено 20:49
20:49 1882
Курдские бойцы не оставляют Эрдогану другого пути: только война!
Курдские бойцы не оставляют Эрдогану другого пути: только война! наша корреспонденция
20:29 962
Турция сильнее Израиля... А Азербайджан наступает
Турция сильнее Израиля... А Азербайджан наступает по страницам ежегодного рейтинга
18:20 3341
Лига чемпионов: «Карабах» против «Аякса» в матче за выход в плей-офф
Лига чемпионов: «Карабах» против «Аякса» в матче за выход в плей-офф Стартовые составы; обновлено
20:45 2703
СБУ задержала судно российского «теневого флота» в Одессе
СБУ задержала судно российского «теневого флота» в Одессе
20:33 686
Письмо Алиева Трампу: «Считаю вас полностью достойным…»
Письмо Алиева Трампу: «Считаю вас полностью достойным…»
18:54 2194
Дороги в «серой зоне»: Мирноград на грани окружения?
Дороги в «серой зоне»: Мирноград на грани окружения?
20:20 609
Рейтинг Трампа растет и растет
Рейтинг Трампа растет и растет наш комментарий
20:18 989
Америка готова снять ограничения на помощь Азербайджану
Америка готова снять ограничения на помощь Азербайджану
19:41 1733
Европа меж двух огней
Европа меж двух огней
19:00 1410
Шахлар Новрузов вступил в сговор с бывшим вице-президентом «Роснефти» с целью захвата стратегического объекта
Шахлар Новрузов вступил в сговор с бывшим вице-президентом «Роснефти» с целью захвата стратегического объекта Полный текст решения суда; все еще актуально
15:06 4775

