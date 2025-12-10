Европейские лидеры сверили часы с Трампом по мирному плану

Лидеры Великобритании, Германии и Франции проинформировали президента США Дональда Трампа о ситуации в Украине и заявили, что в ближайшие дни работа над мирным планом продолжится в интенсивном формате, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Переговоры прошли после встречи британского премьер-министра Кира Стармера, немецкого канцлера Германии Фридриха Мерца и французского президента Эммануэля Макрона с главой украинского государства Владимиром Зеленским.

«Лидеры обсудили последние новости о мирных переговорах под эгидой США, приветствуя их усилия по достижению справедливого и прочного мира для Украины и прекращения убийств», – отметил представитель Даунинг-стрит.

Он добавил, что в ближайшие дни работа над мирным планом продолжится в «интенсивном формате».

«Они согласились, что это критический момент: для Украины, ее народа и для общей безопасности в евроатлантическом регионе», – подчеркнул собеседник.

Во Франции и Германии также опубликовали заявления о переговорах. Макрон сообщил, что обсуждение длилось около 40 минут.