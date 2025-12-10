Израиль вызвал посла Украины

Посла Украины в Тель-Авиве Евгения Корнийчука вызвали в МИД Израиля после его критики высказываний премьер-министра Биньямина Нетаньяху в интервью порталу Ynet, сообщает сам портал.

Во время встречи заместитель директора департамента Евразии МИД Юваль Фукс дал понять послу Украины, что «его слова совершенно неприемлемы и нарушают дипломатический протокол». Кроме того, послу указали, что он проигнорировал четкую позицию Израиля с начала войны в Украине, о чем свидетельствуют визит министра иностранных дел Гидеона Саара в Киев и голосование Израиля в ООН.

Интервью с украинским послом было опубликовано порталом Ynet 9 декабря. В нем дипломат, комментируя контакты Нетаньяху с Путиным, напомнил, что Москва поддерживает группировки ХАМАС и «Хезболла», и отметил, что после событий 7 октября было бы естественным, если бы Израиль поддерживал демократические страны.

Ранее израильский премьер в Кнессете заявил, что Израиль постоянно поддерживает контакты с Россией, а он сам регулярно общается с Путиным, «и эта личная связь на протяжении десятилетий защищает наши жизненно важные интересы». По его словам, отношения с РФ служат интересам Израиля «и сейчас, включая попытки помешать нам защитить нашу северную границу».