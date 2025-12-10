USD 1.7000
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами

Астанинский процесс: Фидан вспомнил о встречах Эрдогана с Путиным

21:47 412

Астанинский процесс стал примером успешной дипломатии, а встречи лидеров Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина сыграли ключевую роль в продвижении сирийского урегулирования, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в аналитическом центре SETA в Анкаре.

«Астанинский процесс был инициирован вместе с Россией и Ираном для предотвращения продолжения конфликта, дальнейших разрушений и перемещения населения в Сирии. Этот процесс является по-настоящему образцовым с дипломатической точки зрения. То, как силы, действующие от имени конфликтующих сторон, поддерживающие их силы, объединились, достигли определенного взаимопонимания и претворяли решения в жизнь, действительно заслуживает отдельного внимания», – приводит слова Фидана агентство Anadolu.

Глава МИД отдельно подчеркнул, что «дипломатия лидеров - Эрдогана и Путина - имела важное значение, подчеркивала значимость встреч, принятых решений и их реализации в ходе (астанинского) процесса».

По его словам, благодаря этой дипломатии «удалось грамотно реализовать работу, что предотвратило новую масштабную волну миграции».

