Израиль о серьезных разногласиях с Сирией

Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами
Глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил о серьезных разногласиях с сирийской стороной относительно условий соглашения по безопасности, сообщает в среду Jerusalem Post.

«Разногласия с сирийской стороной о соглашении по безопасности усилились; Сирия предъявила новые требования», – заявил Саар в беседе с корреспондентом газеты, при этом не раскрывая суть новых условий.

Глава израильского МИД также прокомментировал возможную реализацию второй фазы перемирия в секторе Газа.

«В основе второго этапа – разоружение и демилитаризация Газы. Этим играм с переосмыслением понятия «разоружение» придет конец. Международный консенсус налицо, и он будет соблюдаться», – отметил Саар.

Ранее спецпосланник США по Сирии Том Баррак сообщил о сближении позиций Израиля и Сирии по соглашению о деэскалации.

«Сирия и Израиль ведут переговоры по соглашению, которое привело бы, как надеются в Дамаске, к прекращению израильских ударов по Сирии и выводу израильских войск с юга страны. Это соглашение может послужить первым шагом к заключению договора о безопасности, который также обсуждают две страны», – заявил Баррак на полях ГА ООН.

По его словам, в рамках соглашения о деэскалации Израиль обязуется остановить удары по Сирии, в то время как Дамас откажется от размещения тяжелой военной техники у южных границ.

Украина провела важные переговоры с Америкой
Украина провела важные переговоры с Америкой обновлено 23:28
23:28 3207
Покровск стоит: украинская армия сдерживает штурм россиян
Покровск стоит: украинская армия сдерживает штурм россиян обновлено 22:45
22:45 1913
Он считал себя свободным, но его сделали рабом
Он считал себя свободным, но его сделали рабом о вечном
20:45 3158
Письмо Алиева Трампу: «Считаю вас полностью достойным…»
Письмо Алиева Трампу: «Считаю вас полностью достойным…»
18:54 3109
Лига чемпионов: «Карабах» проиграл «Аяксу»
Лига чемпионов: «Карабах» проиграл «Аяксу» видео, обновлено 23:37
23:37 6889
Заместителю Лаврова в Баку рассказали о нормализации отношений с Арменией
Заместителю Лаврова в Баку рассказали о нормализации отношений с Арменией фото; обновлено 21:54
21:54 2816
Курдские бойцы не оставляют Эрдогану другого пути: только война!
Курдские бойцы не оставляют Эрдогану другого пути: только война! наша корреспонденция
20:29 2722
Турция сильнее Израиля... А Азербайджан наступает
Турция сильнее Израиля... А Азербайджан наступает по страницам ежегодного рейтинга
18:20 4358
СБУ задержала судно российского «теневого флота» в Одессе
СБУ задержала судно российского «теневого флота» в Одессе
20:33 1688
Рейтинг Трампа растет и растет
Рейтинг Трампа растет и растет наш комментарий
20:18 2142
Америка готова снять ограничения на помощь Азербайджану
Америка готова снять ограничения на помощь Азербайджану
19:41 2789

