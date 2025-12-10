Израиль о серьезных разногласиях с Сирией

Глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил о серьезных разногласиях с сирийской стороной относительно условий соглашения по безопасности, сообщает в среду Jerusalem Post.

«Разногласия с сирийской стороной о соглашении по безопасности усилились; Сирия предъявила новые требования», – заявил Саар в беседе с корреспондентом газеты, при этом не раскрывая суть новых условий.

Глава израильского МИД также прокомментировал возможную реализацию второй фазы перемирия в секторе Газа.

«В основе второго этапа – разоружение и демилитаризация Газы. Этим играм с переосмыслением понятия «разоружение» придет конец. Международный консенсус налицо, и он будет соблюдаться», – отметил Саар.

Ранее спецпосланник США по Сирии Том Баррак сообщил о сближении позиций Израиля и Сирии по соглашению о деэскалации.

«Сирия и Израиль ведут переговоры по соглашению, которое привело бы, как надеются в Дамаске, к прекращению израильских ударов по Сирии и выводу израильских войск с юга страны. Это соглашение может послужить первым шагом к заключению договора о безопасности, который также обсуждают две страны», – заявил Баррак на полях ГА ООН.

По его словам, в рамках соглашения о деэскалации Израиль обязуется остановить удары по Сирии, в то время как Дамас откажется от размещения тяжелой военной техники у южных границ.