Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами

Американской армии в Венесуэле будет непросто

полагает POLITICO
22:29 527

Организация полномасштабной сухопутной операции в Венесуэле станет сложной задачей для командования ВС США в случае принятия подобного решения, сообщает Politico.

«Представитель военного ведомства сказал, что любой вариант с отправкой сухопутных подразделений США в Венесуэлу потребовал бы месяцы подготовки для концентрации сил», – информирует издание.

Собеседник пояснил, что «это не то же самое, что вы нажали на кнопку и начали».

При этом другой источник подчеркнул, что Мексика и Колумбия с «вероятностью в 99%» откажутся участвовать в возможной операции США.

«Интервью с шестью сенаторами-республиканцами, служащими и советниками Белого дома высветили крупные сложности с проведением наземной операции, а также общую уверенность в том, что риторики американского президента Дональда Трампа, подкрепленной неожиданной бомбардировкой США этим летом иранских ядерных объектов, может хватить, чтобы убедить президента Венесуэлы Николаса Мадуро покинуть пост», – резюмирует издание.

По оценкам Центра стратегических и международных исследований (CSIS), группировка ВМС США, сосредоточенная у берегов Венесуэлы, имеет на вооружении 200 крылатых ракет «Томагавк». Однако, отмечает Politico, опыт прежних американских военных кампаний показывает, что для масштабной атаки на Венесуэлу США потребуется около 50 тыс. человек, в том числе примерно 20 тыс. солдат.

Ранее американские СМИ сообщали, что Трамп, не афишируя этого, отдал распоряжение об использовании армии для ударов по латиноамериканским наркокартелям за пределами США. Позднее источники неоднократно указывали, что Вашингтон проводит кампанию давления на Венесуэлу с целью добиться отставки президента Мадуро. На этой неделе Трамп подтвердил, что не отказывается от планов с возможным нанесением ударов по наркоторговцам на суше в Латинской Америке.

Украина провела важные переговоры с Америкой
Украина провела важные переговоры с Америкой обновлено 23:28
23:28 3212
Покровск стоит: украинская армия сдерживает штурм россиян
Покровск стоит: украинская армия сдерживает штурм россиян обновлено 22:45
22:45 1916
Он считал себя свободным, но его сделали рабом
Он считал себя свободным, но его сделали рабом о вечном
20:45 3161
Письмо Алиева Трампу: «Считаю вас полностью достойным…»
Письмо Алиева Трампу: «Считаю вас полностью достойным…»
18:54 3109
Лига чемпионов: «Карабах» проиграл «Аяксу»
Лига чемпионов: «Карабах» проиграл «Аяксу» видео, обновлено 23:37
23:37 6893
Заместителю Лаврова в Баку рассказали о нормализации отношений с Арменией
Заместителю Лаврова в Баку рассказали о нормализации отношений с Арменией фото; обновлено 21:54
21:54 2816
Курдские бойцы не оставляют Эрдогану другого пути: только война!
Курдские бойцы не оставляют Эрдогану другого пути: только война! наша корреспонденция
20:29 2723
Турция сильнее Израиля... А Азербайджан наступает
Турция сильнее Израиля... А Азербайджан наступает по страницам ежегодного рейтинга
18:20 4358
СБУ задержала судно российского «теневого флота» в Одессе
СБУ задержала судно российского «теневого флота» в Одессе
20:33 1689
Рейтинг Трампа растет и растет
Рейтинг Трампа растет и растет наш комментарий
20:18 2143
Америка готова снять ограничения на помощь Азербайджану
Америка готова снять ограничения на помощь Азербайджану
19:41 2789

