Американской армии в Венесуэле будет непросто

«Представитель военного ведомства сказал, что любой вариант с отправкой сухопутных подразделений США в Венесуэлу потребовал бы месяцы подготовки для концентрации сил», – информирует издание.

Собеседник пояснил, что «это не то же самое, что вы нажали на кнопку и начали».

При этом другой источник подчеркнул, что Мексика и Колумбия с «вероятностью в 99%» откажутся участвовать в возможной операции США.

«Интервью с шестью сенаторами-республиканцами, служащими и советниками Белого дома высветили крупные сложности с проведением наземной операции, а также общую уверенность в том, что риторики американского президента Дональда Трампа, подкрепленной неожиданной бомбардировкой США этим летом иранских ядерных объектов, может хватить, чтобы убедить президента Венесуэлы Николаса Мадуро покинуть пост», – резюмирует издание.

По оценкам Центра стратегических и международных исследований (CSIS), группировка ВМС США, сосредоточенная у берегов Венесуэлы, имеет на вооружении 200 крылатых ракет «Томагавк». Однако, отмечает Politico, опыт прежних американских военных кампаний показывает, что для масштабной атаки на Венесуэлу США потребуется около 50 тыс. человек, в том числе примерно 20 тыс. солдат.

Ранее американские СМИ сообщали, что Трамп, не афишируя этого, отдал распоряжение об использовании армии для ударов по латиноамериканским наркокартелям за пределами США. Позднее источники неоднократно указывали, что Вашингтон проводит кампанию давления на Венесуэлу с целью добиться отставки президента Мадуро. На этой неделе Трамп подтвердил, что не отказывается от планов с возможным нанесением ударов по наркоторговцам на суше в Латинской Америке.