Украинский олигарх с российскими связями избежал экстрадиции в США

Судебное разбирательство по делу Фирташа длилось более десяти лет: предприниматель был арестован в Вене в 2014 году по запросу США.

Венский высший региональный суд постановил, что решение суда низшей инстанции, ранее заблокировавшего экстрадицию Фирташа в США, является окончательным. Прокуратура не уложилась в срок подачи апелляции, сообщил судья.

США добивались выдачи бизнесмена по обвинению в нарушении закона о коррупции за рубежом. В частности, в основу дела легли обвинения о выплате около $18,5 млн взяток индийским чиновникам для получения лицензий на добычу полезных ископаемых. Сам Фирташ отрицает свою вину.

У предпринимателя также есть связи с Россией: часть состояния он получил через сделки с «Газпромом», а залог за его освобождение из-под ареста в Вене в размере $125 млн внес российский миллиардер и партнер Алишера Усманова Василий Анисимов.