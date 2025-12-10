USD 1.7000
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами
Мелони полтора часа уламывала Зеленского

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на протяжении полутора часов убеждала президента Украины Владимира Зеленского на встрече в Риме в начале недели рассмотреть возможность болезненных уступок ради завершения войны с Россией, сообщает итальянская газета Corriere della Sera.

В публикации отмечается, что «за фасадом конструктивной встречи и взаимного доверия», под которым официально представлен 90-минутный разговор Мелони и Зеленского, скрывается «другая история» – история взаимного давления.

«Со стороны нашего премьера выступление было прямым, с сообщением, которое можно подытожить так: «Рассмотри возможность, что некоторые болезненные уступки, возможно, придется сделать», – пишет итальянская газета.

По данным журналистов, в целом украинско-итальянские переговоры «прошли не совсем гладко», отчасти из-за того, что Италия поддерживает стремление США к быстрому мирному соглашению и в целом более склонна занимать позицию американцев, чем европейцев. Кроме того, команда Мелони «не лишена замечаний» относительно коррупционного скандала в Украине.

Издание также сообщает, ссылаясь на слухи в правящей партии Италии, что Мелони «осуществляет определенного рода моральное давление» на Зеленского, в том числе от имени Белого дома. В ответ президент Украины просит итальянского премьера смягчить позицию Трампа и попытаться смягчить решение, которое, по всей видимости, уже принял президент США – добиться мира как можно быстрее, даже ценой уступок со стороны Киева.

В то же время Украина имеет собственный «список покупок» – то, чего Киев ожидает от Италии и что до сих пор не получил. В этом контексте издание отмечает активную роль Рима в передаче замороженных российских активов Украине и участие в финансировании закупок американского оружия для нужд ВСУ.

