Пезешкиан и Путин встретятся в Туркменистане

Посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил, что в Туркменистане готовится встреча президента исламской республики Масуда Пезешкиана с российским лидером Владимиром Путиным.



«В ближайшее время состоится встреча господина Путина и господина Пезешкиана, а министр иностранных дел Исламской Республики Иран (Аббас Аракчи) также отправится в Москву на следующей неделе», – приводятся слова посла в Telegram-канале иранской дипмиссии.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи отмечал, что Аракчи намерен в ближайшее время посетить Москву и Минск для проведения переговоров с руководством России и Беларуси.