Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами
Пезешкиан и Путин встретятся в Туркменистане

23:10 306

Посол Ирана в Москве Казем Джалали сообщил, что в Туркменистане готовится встреча президента исламской республики Масуда Пезешкиана с российским лидером Владимиром Путиным.

«В ближайшее время состоится встреча господина Путина и господина Пезешкиана, а министр иностранных дел Исламской Республики Иран (Аббас Аракчи) также отправится в Москву на следующей неделе», – приводятся слова посла в Telegram-канале иранской дипмиссии.

Ранее официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи отмечал, что Аракчи намерен в ближайшее время посетить Москву и Минск для проведения переговоров с руководством России и Беларуси.

Украина провела важные переговоры с Америкой
23:28 3219
Покровск стоит: украинская армия сдерживает штурм россиян
22:45 1922
Он считал себя свободным, но его сделали рабом
20:45 3167
Письмо Алиева Трампу: «Считаю вас полностью достойным…»
18:54 3111
Лига чемпионов: «Карабах» проиграл «Аяксу»
23:37 6906
Заместителю Лаврова в Баку рассказали о нормализации отношений с Арменией
21:54 2819
Курдские бойцы не оставляют Эрдогану другого пути: только война!
20:29 2727
Турция сильнее Израиля... А Азербайджан наступает
18:20 4361
СБУ задержала судно российского «теневого флота» в Одессе
20:33 1691
Рейтинг Трампа растет и растет
20:18 2146
Америка готова снять ограничения на помощь Азербайджану
19:41 2792

