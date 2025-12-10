ФРС в третий раз подряд снижает ставку

Федеральная резервная система США, исполняющая роль центрального банка, по итогам очередного заседания в третий раз подряд понизила базовую процентную ставку — до диапазона 3,5–3,75%. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«В поддержку своих целей и в свете изменения баланса рисков FOMC принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 0,25 процентного пункта, до 3,5–3,75%», – говорится в документе.

Регулятор одновременно уточнил макроэкономические прогнозы: ожидаемый рост ВВП в 2025 году повышен с 1,6% до 1,7%, тогда как прогноз инфляции снижен с 3% до 2,9%. Прогноз по уровню безработицы оставлен неизменным – 4,5%.

Кроме того, FOMC пока не определил ориентир по ставке на 2026 год, хотя и предполагает, что она будет снижаться.