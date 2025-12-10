USD 1.7000
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами

ФРС в третий раз подряд снижает ставку

10 декабря 2025, 23:40 698

Федеральная резервная система США, исполняющая роль центрального банка, по итогам очередного заседания в третий раз подряд понизила базовую процентную ставку — до диапазона 3,5–3,75%. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«В поддержку своих целей и в свете изменения баланса рисков FOMC принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 0,25 процентного пункта, до 3,5–3,75%», – говорится в документе.

Регулятор одновременно уточнил макроэкономические прогнозы: ожидаемый рост ВВП в 2025 году повышен с 1,6% до 1,7%, тогда как прогноз инфляции снижен с 3% до 2,9%. Прогноз по уровню безработицы оставлен неизменным – 4,5%.

Кроме того, FOMC пока не определил ориентир по ставке на 2026 год, хотя и предполагает, что она будет снижаться.

А потом они вернутся… Уже возвращаются
А потом они вернутся… Уже возвращаются заметки на полях
01:39 158
Лига чемпионов: «Карабах» проиграл «Аяксу»
Лига чемпионов: «Карабах» проиграл «Аяксу» все еще актуально
10 декабря 2025, 23:37 9084
Курдские бойцы не оставляют Эрдогану другого пути: только война!
Курдские бойцы не оставляют Эрдогану другого пути: только война! наша корреспонденция
10 декабря 2025, 20:29 3600
Кому показывает язык украинец, который работал на Россию?
Кому показывает язык украинец, который работал на Россию? объектив haqqin.az
00:39 883
Антиправительственные митинги в США
Антиправительственные митинги в США объектив haqqin.az
00:29 585
Гурбан Гурбанов по горячим следам: «В Лиге чемпионов ошибки не прощаются»
Гурбан Гурбанов по горячим следам: «В Лиге чемпионов ошибки не прощаются»
10 декабря 2025, 23:49 1409
Киев направил Вашингтону ответ на «мирный план»
Киев направил Вашингтону ответ на «мирный план» обновлено 00:23
00:23 4898
Покровск стоит: украинская армия сдерживает штурм россиян
Покровск стоит: украинская армия сдерживает штурм россиян обновлено 22:45
10 декабря 2025, 22:45 2943
Письмо Алиева Трампу: «Считаю вас полностью достойным…»
Письмо Алиева Трампу: «Считаю вас полностью достойным…»
10 декабря 2025, 18:54 3521
Заместителю Лаврова в Баку рассказали о нормализации отношений с Арменией
Заместителю Лаврова в Баку рассказали о нормализации отношений с Арменией фото; обновлено 21:54
10 декабря 2025, 21:54 3165
Турция сильнее Израиля... А Азербайджан наступает
Турция сильнее Израиля... А Азербайджан наступает по страницам ежегодного рейтинга
10 декабря 2025, 18:20 4935

