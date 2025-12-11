«Это был интересный день»: Трамп о задержании танкера у Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп подтвердил задержание американской стороной танкера у берегов Венесуэлы.
«Это был интересный день с точки зрения новостей. Как вы, возможно, знаете, мы только что задержали танкер у побережья Венесуэлы. Большой танкер, очень большой. На самом деле он самый большой из когда-либо задержанных», — заявил Трамп журналистам в Белом доме.
«И происходят другие вещи. Так что вы увидите это позже и поговорите об этом позднее с другими людьми», — добавил он.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что американские военные перехватили нефтяной танкер у венесуэльского побережья. По сведениям агентства, судно находится в санкционных списках, и его задержание рассматривается как серьезная эскалация напряженности между США и Венесуэлой.
Эксперты предупреждают, что этот шаг может осложнить экспорт венесуэльской нефти: другие перевозчики, опасаясь санкций, могут отказаться от загрузки углеводородов из Боливарианской Республики.
*** 23:47
Американские военно-морские силы перехватили танкер, следовавший недалеко от побережья Венесуэлы. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
«Войска США перехватили и захватили танкер, находящийся под санкциями, у берегов Венесуэлы, заявили лица, знакомые с вопросом», – информирует агентство.
Bloomberg при этом не приводит название судна.
В венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA, как и в государственных структурах, ситуацию не комментируют. Белый дом также пока не выступил с заявлением.
Издание напоминает, что PDVSA сотрудничает с рядом зарубежных компаний, включая американскую Chevron Corp. Минфин США ранее предоставил лицензию, выводящую совместную деятельность Chevron Corp и PDVSA из-под санкционных ограничений.