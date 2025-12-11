USD 1.7000
EUR 1.9767
RUB 2.1982
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами

«Это был интересный день»: Трамп о задержании танкера у Венесуэлы

обновлено 01:06
01:06 751

Президент США Дональд Трамп подтвердил задержание американской стороной танкера у берегов Венесуэлы.

«Это был интересный день с точки зрения новостей. Как вы, возможно, знаете, мы только что задержали танкер у побережья Венесуэлы. Большой танкер, очень большой. На самом деле он самый большой из когда-либо задержанных», — заявил Трамп журналистам в Белом доме.

«И происходят другие вещи. Так что вы увидите это позже и поговорите об этом позднее с другими людьми», — добавил он.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что американские военные перехватили нефтяной танкер у венесуэльского побережья. По сведениям агентства, судно находится в санкционных списках, и его задержание рассматривается как серьезная эскалация напряженности между США и Венесуэлой.

Эксперты предупреждают, что этот шаг может осложнить экспорт венесуэльской нефти: другие перевозчики, опасаясь санкций, могут отказаться от загрузки углеводородов из Боливарианской Республики.

*** 23:47

Американские военно-морские силы перехватили танкер, следовавший недалеко от побережья Венесуэлы. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

«Войска США перехватили и захватили танкер, находящийся под санкциями, у берегов Венесуэлы, заявили лица, знакомые с вопросом», – информирует агентство.

Bloomberg при этом не приводит название судна.

В венесуэльской нефтегазовой компании PDVSA, как и в государственных структурах, ситуацию не комментируют. Белый дом также пока не выступил с заявлением.

Издание напоминает, что PDVSA сотрудничает с рядом зарубежных компаний, включая американскую Chevron Corp. Минфин США ранее предоставил лицензию, выводящую совместную деятельность Chevron Corp и PDVSA из-под санкционных ограничений.

А потом они вернутся… Уже возвращаются
А потом они вернутся… Уже возвращаются заметки на полях
01:39 158
Лига чемпионов: «Карабах» проиграл «Аяксу»
Лига чемпионов: «Карабах» проиграл «Аяксу» все еще актуально
10 декабря 2025, 23:37 9084
Курдские бойцы не оставляют Эрдогану другого пути: только война!
Курдские бойцы не оставляют Эрдогану другого пути: только война! наша корреспонденция
10 декабря 2025, 20:29 3600
Кому показывает язык украинец, который работал на Россию?
Кому показывает язык украинец, который работал на Россию? объектив haqqin.az
00:39 884
Антиправительственные митинги в США
Антиправительственные митинги в США объектив haqqin.az
00:29 585
Гурбан Гурбанов по горячим следам: «В Лиге чемпионов ошибки не прощаются»
Гурбан Гурбанов по горячим следам: «В Лиге чемпионов ошибки не прощаются»
10 декабря 2025, 23:49 1410
Киев направил Вашингтону ответ на «мирный план»
Киев направил Вашингтону ответ на «мирный план» обновлено 00:23
00:23 4898
Покровск стоит: украинская армия сдерживает штурм россиян
Покровск стоит: украинская армия сдерживает штурм россиян обновлено 22:45
10 декабря 2025, 22:45 2944
Письмо Алиева Трампу: «Считаю вас полностью достойным…»
Письмо Алиева Трампу: «Считаю вас полностью достойным…»
10 декабря 2025, 18:54 3522
Заместителю Лаврова в Баку рассказали о нормализации отношений с Арменией
Заместителю Лаврова в Баку рассказали о нормализации отношений с Арменией фото; обновлено 21:54
10 декабря 2025, 21:54 3165
Турция сильнее Израиля... А Азербайджан наступает
Турция сильнее Израиля... А Азербайджан наступает по страницам ежегодного рейтинга
10 декабря 2025, 18:20 4935

