Гурбан Гурбанов по горячим следам: «В Лиге чемпионов ошибки не прощаются»

«Я очень доволен игрой, - заявил он в эфире ITV. - Даже несмотря на то, что мы проиграли, подарили сегодня болельщикам зрелищный футбол. Боролись до конца, шли вперед до последнего. К сожалению, пропустили простые голы. Это Лига чемпионов. Я говорил, что «Аякс» в любой игре способен доминировать. Они показали, как надо владеть мячом. И хотя мы сегодня огорчены, нам удалось многое обрести.

Оставшиеся два матча? Мы снова можем победить или проиграть. Шансы есть, постараемся их использовать. Будет время, чтобы получше подготовиться к двум заключительным играм. Но это Лига чемпионов - тут ошибки не прощаются и заранее ничего сказать нельзя».