Бельгия поставила условия Евросоюзу

Бельгия готова защищать свою финансовую безопасность и минимизировать риски государства через судебные меры в случае конфискации российских активов в Euroclear, заявил премьер-министр страны Барт де Вевер в интервью VRT.

«Мы ведем переговоры с Еврокомиссией, чтобы определить, можно ли привести предложение в соответствие с минимальными условиями, установленными Бельгией, которые в целом считаются рациональными, разумными и оправданными», – подчеркнул де Вевер, отметив, что риски такого решения не должны ложиться исключительно на его страну.

Премьер добавил, что в случае отсутствия компромисса Бельгия не исключает обращения в суд.

«Вы ничего не можете исключать, если будет принято решение, противоречащее закону и создающее значительные риски для страны», – указал де Вевер.

Он также подчеркнул, что ЕС имеет иные способы финансирования помощи Украине, хотя для этого требуется согласие всех государств-членов. Премьер охарактеризовал радикальную конфискацию российских активов как «неразумную и непродуманную».

Конфликт возник на фоне инициативы ЕС использовать замороженные российские активы для поддержки Украины. Бельгия настаивает на условиях, которые гарантируют, что финансовые риски не лягут полностью на Брюссель, а Euroclear сможет обеспечить необходимое финансирование в случае требования возврата средств.