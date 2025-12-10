USD 1.7000
EUR 1.9767
RUB 2.1982
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами

Бельгия поставила условия Евросоюзу

10 декабря 2025, 23:57 855

Бельгия готова защищать свою финансовую безопасность и минимизировать риски государства через судебные меры в случае конфискации российских активов в Euroclear, заявил премьер-министр страны Барт де Вевер в интервью VRT.

«Мы ведем переговоры с Еврокомиссией, чтобы определить, можно ли привести предложение в соответствие с минимальными условиями, установленными Бельгией, которые в целом считаются рациональными, разумными и оправданными», – подчеркнул де Вевер, отметив, что риски такого решения не должны ложиться исключительно на его страну.

Премьер добавил, что в случае отсутствия компромисса Бельгия не исключает обращения в суд.

«Вы ничего не можете исключать, если будет принято решение, противоречащее закону и создающее значительные риски для страны», – указал де Вевер.

Он также подчеркнул, что ЕС имеет иные способы финансирования помощи Украине, хотя для этого требуется согласие всех государств-членов. Премьер охарактеризовал радикальную конфискацию российских активов как «неразумную и непродуманную».

Конфликт возник на фоне инициативы ЕС использовать замороженные российские активы для поддержки Украины. Бельгия настаивает на условиях, которые гарантируют, что финансовые риски не лягут полностью на Брюссель, а Euroclear сможет обеспечить необходимое финансирование в случае требования возврата средств.

Он считал себя свободным, но его сделали рабом
Он считал себя свободным, но его сделали рабом
10 декабря 2025, 20:45
А потом они вернутся… Уже возвращаются
А потом они вернутся… Уже возвращаются
01:39 160
Лига чемпионов: «Карабах» проиграл «Аяксу»
Лига чемпионов: «Карабах» проиграл «Аяксу»
10 декабря 2025, 23:37
Курдские бойцы не оставляют Эрдогану другого пути: только война!
Курдские бойцы не оставляют Эрдогану другого пути: только война!
10 декабря 2025, 20:29
Кому показывает язык украинец, который работал на Россию?
Кому показывает язык украинец, который работал на Россию?
00:39 887
Антиправительственные митинги в США
Антиправительственные митинги в США
00:29 586
Гурбан Гурбанов по горячим следам: «В Лиге чемпионов ошибки не прощаются»
Гурбан Гурбанов по горячим следам: «В Лиге чемпионов ошибки не прощаются»
10 декабря 2025, 23:49
Киев направил Вашингтону ответ на «мирный план»
Киев направил Вашингтону ответ на «мирный план»
00:23 4900
Покровск стоит: украинская армия сдерживает штурм россиян
Покровск стоит: украинская армия сдерживает штурм россиян
10 декабря 2025, 22:45
Письмо Алиева Трампу: «Считаю вас полностью достойным…»
Письмо Алиева Трампу: «Считаю вас полностью достойным…»
10 декабря 2025, 18:54
Заместителю Лаврова в Баку рассказали о нормализации отношений с Арменией
Заместителю Лаврова в Баку рассказали о нормализации отношений с Арменией
10 декабря 2025, 21:54

