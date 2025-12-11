«Давления нам не нужно»: Зеленский обратился к Раде по поводу выборов

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с депутатами Верховной Рады вопросы подготовки выборов в стране, сообщив об этом в своем вечернем обращении.

«Я не буду допускать никаких спекуляций против Украины, и, если партнеры, включая нашего ключевого союзника в Вашингтоне, так подробно говорят о выборах в условиях правового режима военного положения, мы обязаны дать законные ответы на каждый вопрос и каждое сомнение. Это непросто, но давления нам точно не нужно», – подчеркнул Зеленский.

Президент добавил, что ожидает соответствующих предложений от депутатов.

«Вызовы безопасности зависят от партнеров, прежде всего от Америки, а политические и юридические вопросы должны получить ответы от Украины. И это будет», – заявил глава государства.