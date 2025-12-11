USD 1.7000
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами

Немцы хотят строить истребитель будущего без французов

Промышленный профсоюз ФРГ IG Metall выступил за разработку германского истребителя будущего без участия французской Dassault. Об этом говорится в письме профсоюза главе Минобороны Германии Борису Писториусу и министру финансов Ларсу Клингбайлю, сообщает Reuters.

Ранее газета Financial Times сообщала, что Берлин и Париж могут отказаться от совместной разработки истребителя нового поколения в рамках проекта Future Combat Air System (FCAS), который планируют реализовать Франция, Германия и Испания. Проект сталкивается с постоянными трудностями из-за распределения задач между производителями в разных странах. Как подтвердило Минобороны ФРГ, главы военных ведомств трех стран проведут встречу 11 декабря для дальнейшего обсуждения программы.

«Мы рады сотрудничать с французскими компаниями, но не с Dassault», – подчеркнул заместитель председателя IG Metall Юрген Кернер в письме к Писториусу и Клингбайлю.

Вместе с тем он указал, что профсоюз поддерживает европейское сотрудничество и франко-германскую дружбу.

«Но компания Dassault попирает и то, и другое из эгоистических соображений», – добавил Кернер.

Он призвал Берлин не идти на компромисс с Dassault, обвиняя компанию в стремлении к единоличному руководству проектом.

«Dassault полностью дискредитировала себя как надежного партнера в Европе во времена острой угрозы. Черта пройдена. Мы больше не доверяем Dassault», – указал замглавы профсоюза.

В Dassault отказались от комментариев. Ранее генеральный директор Эрик Траппье отмечал, что проекту FCAS необходимо более четкое руководство, поскольку партнеры готовятся ко второму этапу программы.

Он считал себя свободным, но его сделали рабом
Он считал себя свободным, но его сделали рабом о вечном
10 декабря 2025, 20:45 4284
А потом они вернутся… Уже возвращаются
А потом они вернутся… Уже возвращаются заметки на полях
01:39 164
Лига чемпионов: «Карабах» проиграл «Аяксу»
Лига чемпионов: «Карабах» проиграл «Аяксу» все еще актуально
10 декабря 2025, 23:37 9087
Курдские бойцы не оставляют Эрдогану другого пути: только война!
Курдские бойцы не оставляют Эрдогану другого пути: только война! наша корреспонденция
10 декабря 2025, 20:29 3602
Кому показывает язык украинец, который работал на Россию?
Кому показывает язык украинец, который работал на Россию? объектив haqqin.az
00:39 891
Антиправительственные митинги в США
Антиправительственные митинги в США объектив haqqin.az
00:29 586
Гурбан Гурбанов по горячим следам: «В Лиге чемпионов ошибки не прощаются»
Гурбан Гурбанов по горячим следам: «В Лиге чемпионов ошибки не прощаются»
10 декабря 2025, 23:49 1411
Киев направил Вашингтону ответ на «мирный план»
Киев направил Вашингтону ответ на «мирный план» обновлено 00:23
00:23 4902
Покровск стоит: украинская армия сдерживает штурм россиян
Покровск стоит: украинская армия сдерживает штурм россиян обновлено 22:45
10 декабря 2025, 22:45 2945
Письмо Алиева Трампу: «Считаю вас полностью достойным…»
Письмо Алиева Трампу: «Считаю вас полностью достойным…»
10 декабря 2025, 18:54 3523
Заместителю Лаврова в Баку рассказали о нормализации отношений с Арменией
Заместителю Лаврова в Баку рассказали о нормализации отношений с Арменией фото; обновлено 21:54
10 декабря 2025, 21:54 3166

