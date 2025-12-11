Немцы хотят строить истребитель будущего без французов

Промышленный профсоюз ФРГ IG Metall выступил за разработку германского истребителя будущего без участия французской Dassault. Об этом говорится в письме профсоюза главе Минобороны Германии Борису Писториусу и министру финансов Ларсу Клингбайлю, сообщает Reuters.

Ранее газета Financial Times сообщала, что Берлин и Париж могут отказаться от совместной разработки истребителя нового поколения в рамках проекта Future Combat Air System (FCAS), который планируют реализовать Франция, Германия и Испания. Проект сталкивается с постоянными трудностями из-за распределения задач между производителями в разных странах. Как подтвердило Минобороны ФРГ, главы военных ведомств трех стран проведут встречу 11 декабря для дальнейшего обсуждения программы.

«Мы рады сотрудничать с французскими компаниями, но не с Dassault», – подчеркнул заместитель председателя IG Metall Юрген Кернер в письме к Писториусу и Клингбайлю.

Вместе с тем он указал, что профсоюз поддерживает европейское сотрудничество и франко-германскую дружбу.

«Но компания Dassault попирает и то, и другое из эгоистических соображений», – добавил Кернер.

Он призвал Берлин не идти на компромисс с Dassault, обвиняя компанию в стремлении к единоличному руководству проектом.

«Dassault полностью дискредитировала себя как надежного партнера в Европе во времена острой угрозы. Черта пройдена. Мы больше не доверяем Dassault», – указал замглавы профсоюза.

В Dassault отказались от комментариев. Ранее генеральный директор Эрик Траппье отмечал, что проекту FCAS необходимо более четкое руководство, поскольку партнеры готовятся ко второму этапу программы.