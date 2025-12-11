Антиправительственные митинги в США

Оддармеантьей (Камбоджа). Люди бегут из-за столкновений между Таиландом и Камбоджей вдоль спорной границы
Портленд (США). Активисты протестуют перед зданием иммиграционной полиции
Дамаск (Сирия). В стране отмечают первую годовщину свержения власти Башара Асада
Нью-Йорк (США). Протестующие собрались на Манхэттене на митинг под лозунгом «Нет войне в Венесуэле»
Ханья (Греция). Столкновения полиции с фермерами, блокирующими аэропорт Ханьи на Крите
Харандилья-де-ла-Вера (Испания). Люди отмечают древний праздник Лос-Эскобазос, сжигая веники на главной площади города
Сан-Паулу (Бразилия). Женщина из числа коренного народа гуарани участвует в марше протеста против гендерного насилия