USD 1.7000
EUR 1.9767
RUB 2.1982
Подписаться на уведомления
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами
Новость дня
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами

Антиправительственные митинги в США

объектив haqqin.az
Отдел информации
00:29 586

Оддармеантьей (Камбоджа). Люди бегут из-за столкновений между Таиландом и Камбоджей вдоль спорной границы

Портленд (США). Активисты протестуют перед зданием иммиграционной полиции

Дамаск (Сирия). В стране отмечают первую годовщину свержения власти Башара Асада

Нью-Йорк (США). Протестующие собрались на Манхэттене на митинг под лозунгом «Нет войне в Венесуэле»

Ханья (Греция). Столкновения полиции с фермерами, блокирующими аэропорт Ханьи на Крите

Харандилья-де-ла-Вера (Испания). Люди отмечают древний праздник Лос-Эскобазос, сжигая веники на главной площади города

Сан-Паулу (Бразилия). Женщина из числа коренного народа гуарани участвует в марше протеста против гендерного насилия

Он считал себя свободным, но его сделали рабом
Он считал себя свободным, но его сделали рабом о вечном
10 декабря 2025, 20:45 4285
А потом они вернутся… Уже возвращаются
А потом они вернутся… Уже возвращаются заметки на полях
01:39 165
Лига чемпионов: «Карабах» проиграл «Аяксу»
Лига чемпионов: «Карабах» проиграл «Аяксу» все еще актуально
10 декабря 2025, 23:37 9088
Курдские бойцы не оставляют Эрдогану другого пути: только война!
Курдские бойцы не оставляют Эрдогану другого пути: только война! наша корреспонденция
10 декабря 2025, 20:29 3602
Кому показывает язык украинец, который работал на Россию?
Кому показывает язык украинец, который работал на Россию? объектив haqqin.az
00:39 892
Антиправительственные митинги в США
Антиправительственные митинги в США объектив haqqin.az
00:29 587
Гурбан Гурбанов по горячим следам: «В Лиге чемпионов ошибки не прощаются»
Гурбан Гурбанов по горячим следам: «В Лиге чемпионов ошибки не прощаются»
10 декабря 2025, 23:49 1412
Киев направил Вашингтону ответ на «мирный план»
Киев направил Вашингтону ответ на «мирный план» обновлено 00:23
00:23 4902
Покровск стоит: украинская армия сдерживает штурм россиян
Покровск стоит: украинская армия сдерживает штурм россиян обновлено 22:45
10 декабря 2025, 22:45 2946
Письмо Алиева Трампу: «Считаю вас полностью достойным…»
Письмо Алиева Трампу: «Считаю вас полностью достойным…»
10 декабря 2025, 18:54 3523
Заместителю Лаврова в Баку рассказали о нормализации отношений с Арменией
Заместителю Лаврова в Баку рассказали о нормализации отношений с Арменией фото; обновлено 21:54
10 декабря 2025, 21:54 3166

ЭТО ВАЖНО

Он считал себя свободным, но его сделали рабом
Он считал себя свободным, но его сделали рабом о вечном
10 декабря 2025, 20:45 4285
А потом они вернутся… Уже возвращаются
А потом они вернутся… Уже возвращаются заметки на полях
01:39 165
Лига чемпионов: «Карабах» проиграл «Аяксу»
Лига чемпионов: «Карабах» проиграл «Аяксу» все еще актуально
10 декабря 2025, 23:37 9088
Курдские бойцы не оставляют Эрдогану другого пути: только война!
Курдские бойцы не оставляют Эрдогану другого пути: только война! наша корреспонденция
10 декабря 2025, 20:29 3602
Кому показывает язык украинец, который работал на Россию?
Кому показывает язык украинец, который работал на Россию? объектив haqqin.az
00:39 892
Антиправительственные митинги в США
Антиправительственные митинги в США объектив haqqin.az
00:29 587
Гурбан Гурбанов по горячим следам: «В Лиге чемпионов ошибки не прощаются»
Гурбан Гурбанов по горячим следам: «В Лиге чемпионов ошибки не прощаются»
10 декабря 2025, 23:49 1412
Киев направил Вашингтону ответ на «мирный план»
Киев направил Вашингтону ответ на «мирный план» обновлено 00:23
00:23 4902
Покровск стоит: украинская армия сдерживает штурм россиян
Покровск стоит: украинская армия сдерживает штурм россиян обновлено 22:45
10 декабря 2025, 22:45 2946
Письмо Алиева Трампу: «Считаю вас полностью достойным…»
Письмо Алиева Трампу: «Считаю вас полностью достойным…»
10 декабря 2025, 18:54 3523
Заместителю Лаврова в Баку рассказали о нормализации отношений с Арменией
Заместителю Лаврова в Баку рассказали о нормализации отношений с Арменией фото; обновлено 21:54
10 декабря 2025, 21:54 3166
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться