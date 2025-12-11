USD 1.7000
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами

Кому показывает язык украинец, который работал на Россию?

00:39 892

Ираклион (Греция). Фермеры протестуют против задержки выплаты субсидий Евросоюза, забрасывая камнями территорию международного аэропорта Ираклиона на острове Крит. Полиция применила слезоточивый газ

Преах-Вихеар (Камбоджа). Люди в спешке продолжают покидать населенные пункты после столкновений на границе Камбоджи и Таиланда

Лондон (Великобритания). Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц после встречи на Даунинг-стрит, 10

Франкфурт-на-Майне (Германия). Украинец Роберт А. показывает язык, когда его ведут в зал суда в день открытия судебного процесса над тремя мужчинами, обвиняемыми в шпионаже в пользу России

Кампала (Уганда). Дети убегают от полицейских, которые разгоняют сторонников оппозиционного кандидата в президенты Роберта Кьягуланьи в день его предвыборного митинга накануне всеобщих выборов

Куантико (США). Первая леди США Мелания Трамп прибыла с Сантой на базу Корпуса морской пехоты

Хуанши (Китай). Смотровая площадка в комплексе "Небесный город"

Он считал себя свободным, но его сделали рабом
Он считал себя свободным, но его сделали рабом о вечном
10 декабря 2025, 20:45 4285
А потом они вернутся… Уже возвращаются
А потом они вернутся… Уже возвращаются заметки на полях
01:39 165
Лига чемпионов: «Карабах» проиграл «Аяксу»
Лига чемпионов: «Карабах» проиграл «Аяксу» все еще актуально
10 декабря 2025, 23:37 9088
Курдские бойцы не оставляют Эрдогану другого пути: только война!
Курдские бойцы не оставляют Эрдогану другого пути: только война! наша корреспонденция
10 декабря 2025, 20:29 3602
Кому показывает язык украинец, который работал на Россию?
Кому показывает язык украинец, который работал на Россию? объектив haqqin.az
00:39 893
Антиправительственные митинги в США
Антиправительственные митинги в США объектив haqqin.az
00:29 587
Гурбан Гурбанов по горячим следам: «В Лиге чемпионов ошибки не прощаются»
Гурбан Гурбанов по горячим следам: «В Лиге чемпионов ошибки не прощаются»
10 декабря 2025, 23:49 1413
Киев направил Вашингтону ответ на «мирный план»
Киев направил Вашингтону ответ на «мирный план» обновлено 00:23
00:23 4902
Покровск стоит: украинская армия сдерживает штурм россиян
Покровск стоит: украинская армия сдерживает штурм россиян обновлено 22:45
10 декабря 2025, 22:45 2947
Письмо Алиева Трампу: «Считаю вас полностью достойным…»
Письмо Алиева Трампу: «Считаю вас полностью достойным…»
10 декабря 2025, 18:54 3523
Заместителю Лаврова в Баку рассказали о нормализации отношений с Арменией
Заместителю Лаврова в Баку рассказали о нормализации отношений с Арменией фото; обновлено 21:54
10 декабря 2025, 21:54 3166

