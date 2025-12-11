Кому показывает язык украинец, который работал на Россию?

Ираклион (Греция). Фермеры протестуют против задержки выплаты субсидий Евросоюза, забрасывая камнями территорию международного аэропорта Ираклиона на острове Крит. Полиция применила слезоточивый газ

Преах-Вихеар (Камбоджа). Люди в спешке продолжают покидать населенные пункты после столкновений на границе Камбоджи и Таиланда

Лондон (Великобритания). Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Украины Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц после встречи на Даунинг-стрит, 10

Франкфурт-на-Майне (Германия). Украинец Роберт А. показывает язык, когда его ведут в зал суда в день открытия судебного процесса над тремя мужчинами, обвиняемыми в шпионаже в пользу России

Кампала (Уганда). Дети убегают от полицейских, которые разгоняют сторонников оппозиционного кандидата в президенты Роберта Кьягуланьи в день его предвыборного митинга накануне всеобщих выборов

Куантико (США). Первая леди США Мелания Трамп прибыла с Сантой на базу Корпуса морской пехоты