США и Израиль обсудили совместные шаги против МУС

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар сообщил, что во время встречи с госсекретарем США Марко Рубио в Вашингтоне обсудил ситуацию на Ближнем Востоке и меры, направленные против действий Международного уголовного суда.

«У нас состоялась плодотворная дискуссия о наших общих возможностях и проблемах на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, Африке и за их пределами. Я также приветствовал шаги администрации [президента США Дональда] Трампа против так называемого Международного уголовного суда», – написал он в X.

По словам Саара, он «сказал госсекретарю, что возобновление отношений (еврейского государства) с Боливией является частью важного процесса укрепления связей Израиля со странами Латинской Америки».

Ранее Израиль и Боливия договорились в Вашингтоне о восстановлении дипломатических отношений, которые были разорваны на фоне событий в секторе Газа.