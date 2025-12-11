USD 1.7000
США и Израиль обсудили совместные шаги против МУС

00:54 220

Министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар сообщил, что во время встречи с госсекретарем США Марко Рубио в Вашингтоне обсудил ситуацию на Ближнем Востоке и меры, направленные против действий Международного уголовного суда.

«У нас состоялась плодотворная дискуссия о наших общих возможностях и проблемах на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, Африке и за их пределами. Я также приветствовал шаги администрации [президента США Дональда] Трампа против так называемого Международного уголовного суда», – написал он в X.

По словам Саара, он «сказал госсекретарю, что возобновление отношений (еврейского государства) с Боливией является частью важного процесса укрепления связей Израиля со странами Латинской Америки».

Ранее Израиль и Боливия договорились в Вашингтоне о восстановлении дипломатических отношений, которые были разорваны на фоне событий в секторе Газа.

Он считал себя свободным, но его сделали рабом
Он считал себя свободным, но его сделали рабом о вечном
10 декабря 2025, 20:45 4285
А потом они вернутся… Уже возвращаются
А потом они вернутся… Уже возвращаются заметки на полях
01:39 166
Лига чемпионов: «Карабах» проиграл «Аяксу»
Лига чемпионов: «Карабах» проиграл «Аяксу» все еще актуально
10 декабря 2025, 23:37 9088
Курдские бойцы не оставляют Эрдогану другого пути: только война!
Курдские бойцы не оставляют Эрдогану другого пути: только война! наша корреспонденция
10 декабря 2025, 20:29 3602
Кому показывает язык украинец, который работал на Россию?
Кому показывает язык украинец, который работал на Россию? объектив haqqin.az
00:39 894
Антиправительственные митинги в США
Антиправительственные митинги в США объектив haqqin.az
00:29 587
Гурбан Гурбанов по горячим следам: «В Лиге чемпионов ошибки не прощаются»
Гурбан Гурбанов по горячим следам: «В Лиге чемпионов ошибки не прощаются»
10 декабря 2025, 23:49 1413
Киев направил Вашингтону ответ на «мирный план»
Киев направил Вашингтону ответ на «мирный план» обновлено 00:23
00:23 4903
Покровск стоит: украинская армия сдерживает штурм россиян
Покровск стоит: украинская армия сдерживает штурм россиян обновлено 22:45
10 декабря 2025, 22:45 2948
Письмо Алиева Трампу: «Считаю вас полностью достойным…»
Письмо Алиева Трампу: «Считаю вас полностью достойным…»
10 декабря 2025, 18:54 3523
Заместителю Лаврова в Баку рассказали о нормализации отношений с Арменией
Заместителю Лаврова в Баку рассказали о нормализации отношений с Арменией фото; обновлено 21:54
10 декабря 2025, 21:54 3166

