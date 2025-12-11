А потом они вернутся… Уже возвращаются

О том, что среди ветеранов «СВО» наблюдается повышенная агрессивность и склонность к правонарушениям, говорилось и писалось не раз: новости регулярно приносят подтверждения этому наблюдению, описывая очередной дикий случай с участием «героя». Проект «Верстка» провел исследование, основываясь на материалах СМИ и судебных карточках, которое показало, что с начала большой войны в Украине вернувшиеся обратно в Россию ветераны боевых действий убили и покалечили больше тысячи человек. Безусловно, сказалось то, что российские власти активно использовали заключение контрактов с отбывающими наказание и теми, кто совершил правонарушение, но еще не получил приговор суда.

Таким несложным образом удалось «почистить» исправительные учреждения в России довольно радикальным образом: с 2022 года по лето 2025 года было закрыто около 90 таких заведений ФСИН: СИЗО, исправительных и воспитательных колоний и даже одна тюрьма. Многие из тех, кто отправился воевать, с нее не вернулись, но те, кто оказался на «гражданке» в отпуске, после ранения или после завершения контракта, принялись за старое с новой силой и приобретенными умениями. Да и те из фронтовиков, кто до похода на войну не попадал в поле зрения органов, становятся опасными для окружающих. В списке «Верстки» оказались 521 помилованный или условно освобожденный экс-заключенный и 387 военнослужащих. На их счету 551 убитый и 465 жертв, которым удалось выжить, получив тяжелые травмы и увечья. Речь в подавляющем числе случаев идет не о хитроумно замышлявшихся преступлениях, а обыкновенной бытовухе, когда жертвами становятся родственники, друзья и близкие: семейный или бытовой конфликт на фоне распития алкогольных напитков – самый ходовой случай. Боевые навыки в более хитроумных преступлениях Россия увидит позже, когда ветераны начнут организовываться в банды или вступать в уже имеющиеся преступные сообщества.