А потом они вернутся… Уже возвращаются

О том, что среди ветеранов «СВО» наблюдается повышенная агрессивность и склонность к правонарушениям, говорилось и писалось не раз: новости регулярно приносят подтверждения этому наблюдению, описывая очередной дикий случай с участием «героя».
Проект «Верстка» провел исследование, основываясь на материалах СМИ и судебных карточках, которое показало, что с начала большой войны в Украине вернувшиеся обратно в Россию ветераны боевых действий убили и покалечили больше тысячи человек.
Безусловно, сказалось то, что российские власти активно использовали заключение контрактов с отбывающими наказание и теми, кто совершил правонарушение, но еще не получил приговор суда.
Таким несложным образом удалось «почистить» исправительные учреждения в России довольно радикальным образом: с 2022 года по лето 2025 года было закрыто около 90 таких заведений ФСИН: СИЗО, исправительных и воспитательных колоний и даже одна тюрьма. Многие из тех, кто отправился воевать, с нее не вернулись, но те, кто оказался на «гражданке» в отпуске, после ранения или после завершения контракта, принялись за старое с новой силой и приобретенными умениями. Да и те из фронтовиков, кто до похода на войну не попадал в поле зрения органов, становятся опасными для окружающих.
В списке «Верстки» оказались 521 помилованный или условно освобожденный экс-заключенный и 387 военнослужащих. На их счету 551 убитый и 465 жертв, которым удалось выжить, получив тяжелые травмы и увечья.
Речь в подавляющем числе случаев идет не о хитроумно замышлявшихся преступлениях, а обыкновенной бытовухе, когда жертвами становятся родственники, друзья и близкие: семейный или бытовой конфликт на фоне распития алкогольных напитков – самый ходовой случай. Боевые навыки в более хитроумных преступлениях Россия увидит позже, когда ветераны начнут организовываться в банды или вступать в уже имеющиеся преступные сообщества.
Что характерно, «героическое прошлое» преступников почти всегда для судей служит смягчающим обстоятельством: помимо участия в «СВО», засчитываются государственные награды и ранения.
Журналисты признают, что смогли раскопать лишь небольшую часть преступлений, совершенных ветеранами: далеко не все дела оказываются обнародованы. Масштабы беды станут известны позже, когда основная масса тех, кто сейчас на фронте, вернется домой. Ведь сейчас, по официальным данным, возвратилось лишь около 140 тысяч.
Для понимания остроты проблемы: в довоенный 2021 год в России было совершено 7332 убийства, 9,25 на 100 тысяч мужчин. Если на 140 тысяч ветеранов пришлось 240 убийств, выходит 171 убийство на 100 тысяч человек. И это при явно неполной статистике. Криминальный расцвет будет ничуть не меньше того, что случился в 90-х при активном участии «афганцев». Но тех были крохи по сравнению с будущей волной мобилизованных после «подвигов» в Украине.