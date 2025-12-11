«С нами и с Зеленским»: Трамп о встрече в Европе на выходных

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты могут принять участие в предстоящие выходные во встрече в Европе по урегулированию российско-украинской войны, в которой может участвовать и лидер Украины Владимир Зеленский.

«Они хотят, чтобы мы в выходные провели встречу в Европе», - сказал Трамп, говоря о европейских союзниках США и об обсуждении с ними путей выхода из украинского кризиса.

«И мы примем решение [относительно этого] в зависимости от того, какой ответ они дадут. Мы не хотим напрасно тратить время», – подчеркнул американский президент.

По его словам, США заявили, что, прежде чем отправиться на встречу, они хотят кое-что узнать. При этом Трамп не пояснил, какого рода информацию Вашингтон рассчитывает получить. Говоря о том, с кем именно может быть встреча, американский лидер заявил: «С Зеленским и с нами».