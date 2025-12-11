USD 1.7000
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами
«С нами и с Зеленским»: Трамп о встрече в Европе на выходных

01:50 609

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты могут принять участие в предстоящие выходные во встрече в Европе по урегулированию российско-украинской войны, в которой может участвовать и лидер Украины Владимир Зеленский.

«Они хотят, чтобы мы в выходные провели встречу в Европе», - сказал Трамп, говоря о европейских союзниках США и об обсуждении с ними путей выхода из украинского кризиса.

«И мы примем решение [относительно этого] в зависимости от того, какой ответ они дадут. Мы не хотим напрасно тратить время», – подчеркнул американский президент.

По его словам, США заявили, что, прежде чем отправиться на встречу, они хотят кое-что узнать. При этом Трамп не пояснил, какого рода информацию Вашингтон рассчитывает получить. Говоря о том, с кем именно может быть встреча, американский лидер заявил: «С Зеленским и с нами».

Новое «дело врачей» в Азербайджане
Новое «дело врачей» в Азербайджане haqqin.az из зала суда
01:49 1153
Лига чемпионов: «Карабах» проиграл «Аяксу»
Лига чемпионов: «Карабах» проиграл «Аяксу» все еще актуально
10 декабря 2025, 23:37 9559
Зачем играть в футбол ради ЛГБТ?
Зачем играть в футбол ради ЛГБТ? странный вопрос
00:49 1630
Гурбана Гурбанова упрекают в неудачных заменах
Гурбана Гурбанова упрекают в неудачных заменах «Я не знаю, что сказать»; видео
02:02 811
Он считал себя свободным, но его сделали рабом
Он считал себя свободным, но его сделали рабом о вечном
10 декабря 2025, 20:45 4541
А потом они вернутся… Уже возвращаются
А потом они вернутся… Уже возвращаются заметки на полях
01:39 842
Курдские бойцы не оставляют Эрдогану другого пути: только война!
Курдские бойцы не оставляют Эрдогану другого пути: только война! наша корреспонденция
10 декабря 2025, 20:29 3810
Кому показывает язык украинец, который работал на Россию?
Кому показывает язык украинец, который работал на Россию? объектив haqqin.az
00:39 1454
Антиправительственные митинги в США
Антиправительственные митинги в США объектив haqqin.az
00:29 853
Гурбан Гурбанов по горячим следам: «В Лиге чемпионов ошибки не прощаются»
Гурбан Гурбанов по горячим следам: «В Лиге чемпионов ошибки не прощаются»
10 декабря 2025, 23:49 1650
Киев направил Вашингтону ответ на «мирный план»
Киев направил Вашингтону ответ на «мирный план» обновлено 00:23
00:23 5381

