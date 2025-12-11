USD 1.7000
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами

Гурбана Гурбанова упрекают в неудачных заменах

«Я не знаю, что сказать»; видео
После домашнего поражения от «Аякса» (2:4) в важнейшем матче Лиги чемпионов болельщики и представители СМИ винят главного тренера «Карабаха» Гурбана Гурбанова в неудачных заменах. 

В частности, больше всего вопросов вызвал выход на поле на 59-й минуте Наримана Ахундзаде. При счете 2:1 в пользу «Карабаха», когда игра у чемпиона Азербайджана получалась, он заменил Леандро Андраде.

О Наримане у Гурбана Гурбанова спросили на послематчевой пресс-конференции.

«Наримана очень много обсуждают, - отвечает главный тренер. - Я и сам не знаю, что сказать. Возможно, какие-то мои слова будут противоречить тому, что думают болельщики. Конечно, сегодня Нариман мог сыграть лучше. И не только он, но и другие игроки, вышедшие на замену».

Еще одна спорная, по мнению любителей футбола, замена - уход на 70-й минуте автора первого гола Камило Дурана. Вместо него вышел Алексей Кащук.

«С начала матча Камило Дуран проделал очень много спринтерской работы. Он потратил много сил, устал», - прокомментировал Гурбанов.

