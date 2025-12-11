Жесткая цензура и тотальный контроль в США. Демократии больше нет!

Администрация Дональда Трампа обязала каждого иностранного туриста, прибывающего на чемпионат мира по футболу 2026 года предоставить историю своих действий в социальных сетях за последние пять лет. Это не совершенствование контроля, и даже не обновление протоколов безопасности, а демонстративное проявление политической воли – любители футбола должны будут сдать цифровые отпечатки своей жизни. Причем распространяется это даже на страны, включенные в безвизовый режим - Японию, Южную Корею, европейские демократии… Все без исключений будут обязаны открыть свои цифровые архивы.

Таким образом, государственная граница США превращается в таможню сознания: прежде, чем переступить границу, покажите, что вы думали, о чем писали, что репостили, с кем дружили и, главное, какие политические предпочтения мелькали в вашей ленте. Администрация Трампа обосновывает нововведение «защитой национальной безопасности». Которая, впрочем, давно уже стала универсальным ключом, открывающим любые двери. В том числе те, что ведут к тотальному надзору. Требование представить историю социальных сетей, электронные адреса, номера телефонов, применявшиеся за последние пять лет — это цифровой эквивалент допроса на въезде, где мигранта или туриста просят вывернуть карманы. Только теперь карманами становятся память вашего смартфона, история общения и поведенческий профиль в сети.

Именно это и вызывает тревогу правозащитных организаций. Electronic Frontier Foundation говорит о беспрецедентном давлении, направленном на «мониторинг и подавление активности иностранных студентов в социальных сетях». Но проблема намного шире: иностранные студенты - лишь первый слой. Следом идут туристы, бизнесмены, журналисты, спортсмены, преподаватели - все, кто вольется в мировой поток, который летом 2026 года хлынет на матчи Мундиаля. Другими словами, политика, заявленная как временная мера безопасности, превращается в глобальную цифровую фильтрацию. Соединенные Штаты, десятилетиями выступавшие в роли хранителей «свободного интернета», теперь требуют от мира обнажить сканы собственной цифровой души. Можно ли представить более ироничный поворот? Страна, основанная на культуре частной автономии, превращается в государство, которое требует от каждого въезжающего доказать свою лояльность. Причем доказать так, как этого требует эпоха больших данных - не словом, не бумагой, а алгоритмом.

Последствия очевидны. Первая - самоцензура. Когда человек знает, что любая публикация, «лайк» или комментарий могут быть прочитаны офицером ФБP, корректирующим выражение лица в зависимости от политической принадлежности туриста, он начнет писать иначе. Или не писать вовсе. Вторая - глобальная переоценка доверия к американскому цифровому пространству. Если США требуют доступ к лентам иностранных граждан, почему иностранные государства должны доверять американским технологическим платформам? И, наконец, третья - прецедент. Когда Америка вводит подобное правило, неизбежно возникает эффект зеркала. Китай в ответ потребует аналогичные данные. Индия - тоже. А Евросоюз, который строит собственную архитектуру цифрового суверенитета, вполне может заявить: «Если США требуют пять лет социальных сетей, мы будем требовать то же самое от американцев».