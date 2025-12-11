Лига чемпионов: 15 команд уже в плей-офф, «Карабах» на 22-м месте

По итогам матчей среды в Лиге чемпионов «Карабах» опустился с 21-го места на 22-е.
У чемпиона Азербайджана 7 очков. Столько же у «Наполи» и «Копенгагена».
10 очков гарантируют выход в плей-офф. «Карабаху» надо 21 января в Баку обыграть немецкий «Айнтрахт».
Результаты дня:
«Карабах» (Азербайджан) - «Аякс» (Нидерланды) - 2:4
«Вильярреал» (Испания) - «Копенгаген» (Дания) - 2:3
«Атлетик» (Испания) - «ПСЖ» (Франция) - 0:0
«Байер» (Германия) - «Ньюкасл» (Англия) - 2:2
«Бенфика» (Португалия) - «Наполи» (Италия) - 2:0
«Боруссия» (Германия) - «Буде-Глимт» (Норвегия) - 2:2
«Брюгге» (Бельгия) - «Арсенал» (Англия) - 0:3
«Ювентус» (Италия) - «Пафос» (Кипр) - 2:0
«Реал» (Испания) - «Манчестер Сити» (Англия) - 1:2.
ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Пять первых команд - «Арсенал», «Бавария», «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Аталанта» - уже официально обеспечили себе место среди первых 24 клубов. Еще 10 клубов уже набрали по 10 очков и тоже де-факто будут как минимум в 1/16 финала.