Лига чемпионов: 15 команд уже в плей-офф, «Карабах» на 22-м месте

По итогам матчей среды в Лиге чемпионов « Карабах » опустился с 21-го места на 22-е.

У чемпиона Азербайджана 7 очков. Столько же у «Наполи» и «Копенгагена».

Пять первых команд - «Арсенал», «Бавария», «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Аталанта» - уже официально обеспечили себе место среди первых 24 клубов. Еще 10 клубов уже набрали по 10 очков и тоже де-факто будут как минимум в 1/16 финала.