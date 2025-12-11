USD 1.7000
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами

Лига чемпионов: 15 команд уже в плей-офф, «Карабах» на 22-м месте

02:34 393

По итогам матчей среды в Лиге чемпионов «Карабах» опустился с 21-го места на 22-е.

У чемпиона Азербайджана 7 очков. Столько же у «Наполи» и «Копенгагена».

10 очков гарантируют выход в плей-офф. «Карабаху» надо 21 января в Баку обыграть немецкий «Айнтрахт».

Результаты дня:

«Карабах» (Азербайджан) - «Аякс» (Нидерланды) - 2:4

«Вильярреал» (Испания) - «Копенгаген» (Дания) - 2:3

«Атлетик» (Испания) - «ПСЖ» (Франция) - 0:0

«Байер» (Германия) - «Ньюкасл» (Англия) - 2:2

«Бенфика» (Португалия) - «Наполи» (Италия) - 2:0

«Боруссия» (Германия) - «Буде-Глимт» (Норвегия) - 2:2

«Брюгге» (Бельгия) - «Арсенал» (Англия) - 0:3

«Ювентус» (Италия) - «Пафос» (Кипр) - 2:0

«Реал» (Испания) - «Манчестер Сити» (Англия) - 1:2.

ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Пять первых команд - «Арсенал», «Бавария», «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Аталанта» - уже официально обеспечили себе место среди первых 24 клубов. Еще 10 клубов уже набрали по 10 очков и тоже де-факто будут как минимум в 1/16 финала.

Новое «дело врачей» в Азербайджане
Новое «дело врачей» в Азербайджане
01:49 1155
01:49 1155
Лига чемпионов: «Карабах» проиграл «Аяксу»
Лига чемпионов: «Карабах» проиграл «Аяксу»
10 декабря 2025, 23:37 9559
10 декабря 2025, 23:37 9559
Зачем играть в футбол ради ЛГБТ?
Зачем играть в футбол ради ЛГБТ?
00:49 1631
00:49 1631
Гурбана Гурбанова упрекают в неудачных заменах
Гурбана Гурбанова упрекают в неудачных заменах
02:02 813
02:02 813
Он считал себя свободным, но его сделали рабом
Он считал себя свободным, но его сделали рабом
10 декабря 2025, 20:45 4542
10 декабря 2025, 20:45 4542
А потом они вернутся… Уже возвращаются
А потом они вернутся… Уже возвращаются
01:39 843
01:39 843
Курдские бойцы не оставляют Эрдогану другого пути: только война!
Курдские бойцы не оставляют Эрдогану другого пути: только война!
10 декабря 2025, 20:29 3810
10 декабря 2025, 20:29 3810
Кому показывает язык украинец, который работал на Россию?
Кому показывает язык украинец, который работал на Россию?
00:39 1455
00:39 1455
Антиправительственные митинги в США
Антиправительственные митинги в США
00:29 853
00:29 853
Гурбан Гурбанов по горячим следам: «В Лиге чемпионов ошибки не прощаются»
Гурбан Гурбанов по горячим следам: «В Лиге чемпионов ошибки не прощаются»
10 декабря 2025, 23:49 1650
10 декабря 2025, 23:49 1650
Киев направил Вашингтону ответ на «мирный план»
Киев направил Вашингтону ответ на «мирный план»
00:23 5381
00:23 5381

