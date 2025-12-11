USD 1.7000
EUR 1.9874
RUB 2.1662
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами
Новость дня
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами

Колумбийский лидер указал Трампу на наркобаронов в ОАЭ

обновлено 12:58
12:58 723

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что удары США по так называемым «кокаиновым судам» приходятся по судам, принадлежащим в основном беднякам, тогда как истинные руководители картелей находятся за рубежом – «на яхтах у Дубая или в Мадриде» – и ведут переговоры с американской юстицией. Об этом сообщает «Коммерсант».

Так он отреагировал на заявление американского президента Дональда Трампа о том, что удары по маломерным судам возможных наркоторговцев являются эффективным способом борьбы с наркотрафиком. Петро обвинил Трампа в «полной дезинформации» и отметил, что такие слова демонстрируют «неуважение к демократически избранному президенту» Колумбии и к стране в целом. Он предположил, что президент США недостаточно осведомлен о ситуации и введен в заблуждение собственными советниками.

Петро также напомнил, что его администрация провела более 1446 наземных операций против преступных группировок, в том числе нанесла 13 «точечных ударов» по лидерам мафии (часть – в координации с американской разведкой) и изъяла 2,7 тыс. тонн кокаина в – объем, равный 32 млрд доз, которые не попали в США и другие страны. По его словам, основные маршруты наркотрафика сместились из Карибского бассейна в акваторию Тихого океана.

Накануне Трамп заявил, что у Петро «могут быть большие проблемы» и предупредил, что после Венесуэлы следующей целью США может стать Колумбия.

*** 10:11

Президент США Дональд Трамп пригрозил президенту Колумбии Густаво Петро войной, заявив, что вслед за Венесуэлой именно Колумбия станет следующей страной, на которую Вашингтон нацелит свое оружие для борьбы с наркотрафиком.

«Колумбия производит много наркотиков. Поэтому ему (президенту Колумбии – ред.) лучше проснуться, иначе он будет следующим. Он станет следующим очень скоро. Надеюсь, он слушает, он будет следующим», - сказал Трамп.

Хотя сначала в разговоре с журналистами глава Белого дома отметил, что «не слишком задумывался» о Петре, его комментарии стремительно переросли в прямые угрозы в адрес колумбийского президента.

Ранее на этой неделе в интервью Politico президент США уже заявлял о намерении распространить масштабную военную операцию из Венесуэлы также на территорию Мексики и Колумбии.

С сентября США нанесли не менее 20 ударов по морским судам в Карибском бассейне и Тихом океане, которые, по неподтвержденным данным, могли перевозить наркотики.

Для блокады наркотрафика Трамп приказал значительно нарастить военно--морское присутствие в регионе. Группировка флота включает самый новый и современный авианосец США, атомную быстроходную подводную лодку, судно специального назначения, десяток других военных кораблей, более 14 тысяч военнослужащих, а также истребители пятого поколения F-35.

Теперь же, судя по заявлениям Трампа, аналогичный силовой сценарий может быть применен и в отношении Колумбии.

