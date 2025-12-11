Пашинян все-таки долетел до Москвы

Самолет, предположительно, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который ранее не смог приземлиться в Москве из-за атаки БПЛА, прибыл в столицу России. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах.
«Борт, изначально летевший из Гамбурга, после временной посадки в Санкт-Петербурге, вылетел в Москву и сейчас приземлился в столице», - сказал собеседник агентства.
Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что минувшей ночью борт Пашиняна почти час ожидал разрешения на посадку в Москве, но был направлен в петербургский аэропорт Пулково из-за закрытия аэропортов московского авиаузла.
Как ожидается, Пашинян примет участие в заседании Межправительственного совета Евразийского экономического союза в Москве.
Атака беспилотников на Москву, предпринятая минувшей ночью, стала одной из самых массовых за последние месяцы. Всего после полуночи 11 декабря, согласно опубликованным мэром Москвы Сергеем Собяниным данным, сбито 39 беспилотников, летевших на Москву.
* * * 10:46
Самолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна не смог сесть в Москве из‑за закрытого воздушного пространства и ушел на запасной аэродром. Из‑за ночной атаки БПЛА в аэропортах российской столицы задержали более 170 рейсов.
В итоге самолет приземлился в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург)․ Премьер-министр Армении летел в Москву после визита в Германию и планировал участвовать в заседании межправительственного совета ЕАЭС.
*** 10:14
Премьер-министр Армении Никол Пашинян из Гамбурга отправится в Москву. Об этом Пашинян сообщил в беседе с журналистами в Гамбурге.
Согласно информации, он примет участие в заседании Межправительственного совета Евразийского экономического союза.
Комментируя вопрос, совместимы ли углубление отношений Армении с ЕС и участие в структурах ЕАЭС, премьер заявил, что противоречий на данный момент он не видит. «…Я отсюда (из Гамбурга) отправлюсь в Москву, где должен принять участие в заседании Межправительственного совета Евразийского экономического союза. Сейчас мы укрепляем отношения с Евросоюзом, и я отсюда отправляюсь в Москву. Есть здесь несовместимость? Очевидно, что тут нет никакой несовместимости», - сказал Пашинян в беседе с журналистами в Гамбурге.
Премьер уточнил, что не видит противоречий в этих двух интеграционных проектах, поскольку они, по его словам, «существуют в нашей реальности».
11 декабря в Москве пройдет заседание Евразийского межправительственного совета. Межправсовет объединяет глав правительств стран ЕАЭС, где в 2025 году председательствует Беларусь. В союз входят Армения, Беларусь Казахстан, Кыргызстан и Россия.