USD 1.7000
EUR 1.9874
RUB 2.1662
Подписаться на уведомления
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами
Новость дня
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами

Пашинян все-таки долетел до Москвы

обновлено 15:03
15:03 4313

Самолет, предположительно, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который ранее не смог приземлиться в Москве из-за атаки БПЛА, прибыл в столицу России. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах.

«Борт, изначально летевший из Гамбурга, после временной посадки в Санкт-Петербурге, вылетел в Москву и сейчас приземлился в столице», - сказал собеседник агентства.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что минувшей ночью борт Пашиняна почти час ожидал разрешения на посадку в Москве, но был направлен в петербургский аэропорт Пулково из-за закрытия аэропортов московского авиаузла.

Как ожидается, Пашинян примет участие в заседании Межправительственного совета Евразийского экономического союза в Москве.

Атака беспилотников на Москву, предпринятая минувшей ночью, стала одной из самых массовых за последние месяцы. Всего после полуночи 11 декабря, согласно опубликованным мэром Москвы Сергеем Собяниным данным, сбито 39 беспилотников, летевших на Москву.

* * * 10:46

Самолет премьер-министра Армении Никола Пашиняна не смог сесть в Москве из‑за закрытого воздушного пространства и ушел на запасной аэродром. Из‑за ночной атаки БПЛА в аэропортах российской столицы задержали более 170 рейсов.

В итоге самолет приземлился в аэропорту Пулково (Санкт-Петербург)․ Премьер-министр Армении летел в Москву после визита в Германию и планировал участвовать в заседании межправительственного совета ЕАЭС.

*** 10:14 

Премьер-министр Армении Никол Пашинян из Гамбурга отправится в Москву. Об этом Пашинян сообщил в беседе с журналистами в Гамбурге.

Согласно информации, он примет участие в заседании Межправительственного совета Евразийского экономического союза.

Комментируя вопрос, совместимы ли углубление отношений Армении с ЕС и участие в структурах ЕАЭС, премьер заявил, что противоречий на данный момент он не видит. «…Я отсюда (из Гамбурга) отправлюсь в Москву, где должен принять участие в заседании Межправительственного совета Евразийского экономического союза. Сейчас мы укрепляем отношения с Евросоюзом, и я отсюда отправляюсь в Москву. Есть здесь несовместимость? Очевидно, что тут нет никакой несовместимости», - сказал Пашинян в беседе с журналистами в Гамбурге.

Премьер уточнил, что не видит противоречий в этих двух интеграционных проектах, поскольку они, по его словам, «существуют в нашей реальности».

11 декабря в Москве пройдет заседание Евразийского межправительственного совета. Межправсовет объединяет глав правительств стран ЕАЭС, где в 2025 году председательствует Беларусь. В союз входят Армения, Беларусь Казахстан, Кыргызстан и Россия.

Если Ереван и Баку стремятся к сближению, то это должно устраивать и Грузию
Если Ереван и Баку стремятся к сближению, то это должно устраивать и Грузию заявили в Тбилиси
16:33 264
Евросоюз готовит 20-й пакет санкций
Евросоюз готовит 20-й пакет санкций
16:16 452
Рискованное решение Центробанка Турции
Рискованное решение Центробанка Турции
15:54 1060
Кому принадлежит гигантский танкер, захваченный американским спецназом...
Кому принадлежит гигантский танкер, захваченный американским спецназом... новые подробности; все еще актуально
12:56 3695
Почему высшее образование в Азербайджане стоит значительно дороже, чем в соседних странах?
Почему высшее образование в Азербайджане стоит значительно дороже, чем в соседних странах?
15:27 1164
В Минздраве встреча с лордом Олдердайсом
В Минздраве встреча с лордом Олдердайсом
14:41 558
Америка передала Европе план возвращения России в мировую экономику
Америка передала Европе план возвращения России в мировую экономику Почти как Ялта
11:07 3164
Отравление жвачкой в бакинской школе?
Отравление жвачкой в бакинской школе?
14:01 1776
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни обновлено 15:07
15:07 5673
Знакомые тезисы от Лаврова
Знакомые тезисы от Лаврова
13:08 2404
Азербайджан расширяет авиасообщение с Европой: запускаются прямые рейсы Баку – Братислава
Азербайджан расширяет авиасообщение с Европой: запускаются прямые рейсы Баку – Братислава
10:46 2552

ЭТО ВАЖНО

Если Ереван и Баку стремятся к сближению, то это должно устраивать и Грузию
Если Ереван и Баку стремятся к сближению, то это должно устраивать и Грузию заявили в Тбилиси
16:33 264
Евросоюз готовит 20-й пакет санкций
Евросоюз готовит 20-й пакет санкций
16:16 452
Рискованное решение Центробанка Турции
Рискованное решение Центробанка Турции
15:54 1060
Кому принадлежит гигантский танкер, захваченный американским спецназом...
Кому принадлежит гигантский танкер, захваченный американским спецназом... новые подробности; все еще актуально
12:56 3695
Почему высшее образование в Азербайджане стоит значительно дороже, чем в соседних странах?
Почему высшее образование в Азербайджане стоит значительно дороже, чем в соседних странах?
15:27 1164
В Минздраве встреча с лордом Олдердайсом
В Минздраве встреча с лордом Олдердайсом
14:41 558
Америка передала Европе план возвращения России в мировую экономику
Америка передала Европе план возвращения России в мировую экономику Почти как Ялта
11:07 3164
Отравление жвачкой в бакинской школе?
Отравление жвачкой в бакинской школе?
14:01 1776
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни
Идут аресты сотрудников азербайджанской таможни обновлено 15:07
15:07 5673
Знакомые тезисы от Лаврова
Знакомые тезисы от Лаврова
13:08 2404
Азербайджан расширяет авиасообщение с Европой: запускаются прямые рейсы Баку – Братислава
Азербайджан расширяет авиасообщение с Европой: запускаются прямые рейсы Баку – Братислава
10:46 2552
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться