Пашинян все-таки долетел до Москвы

Самолет, предположительно, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который ранее не смог приземлиться в Москве из-за атаки БПЛА, прибыл в столицу России. Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах.

«Борт, изначально летевший из Гамбурга, после временной посадки в Санкт-Петербурге, вылетел в Москву и сейчас приземлился в столице», - сказал собеседник агентства.

Ранее Telegram-канал Baza сообщал, что минувшей ночью борт Пашиняна почти час ожидал разрешения на посадку в Москве, но был направлен в петербургский аэропорт Пулково из-за закрытия аэропортов московского авиаузла.

Как ожидается, Пашинян примет участие в заседании Межправительственного совета Евразийского экономического союза в Москве.

Атака беспилотников на Москву, предпринятая минувшей ночью, стала одной из самых массовых за последние месяцы. Всего после полуночи 11 декабря, согласно опубликованным мэром Москвы Сергеем Собяниным данным, сбито 39 беспилотников, летевших на Москву.