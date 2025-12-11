Америка передала Европе план возвращения России в мировую экономику

Один из документов содержит подробный план того, как американские финансовые и другие компании смогут получить доступ примерно к 200 миллиардам долларов замороженных российских активов для проектов в Украине. Они включают, например, строительство в Украине нового дата-центра, который будет питаться от Запорожской атомной электростанции, захваченной российскими войсками.

Администрация президента США Дональда Трампа в последние недели передала европейским партнерам несколько документов, в которых изложено ее видение восстановления Украины после войны и возвращения России в мировую экономику, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Другой документ предлагает широкие контуры американского видения возвращения российской экономики «из холода»: речь идет о том, что компании из США будут инвестировать в стратегические сектора — от добычи редкоземельных металлов до бурения нефти в Арктике, — а также помогать восстановлению поставок российской энергии в Западную Европу и остальной мир.

Некоторые европейские чиновники, ознакомившиеся с документами, сказали, что не уверены, следует ли воспринимать часть предложений США всерьез. Один из европейских собеседников WSJ сравнил планы США с идеями Трампа о создании «ближневосточной Ривьеры» в секторе Газа. Другой назвал предполагаемые американо-российские сделки «экономической версией» конференции в Ялте 1945 года, когда победители Второй мировой войны делили Европу. «Это как Ялта», — сказал источник WSJ.

Европейские чиновники хотят использовать замороженные российские средства, хранящиеся в европейских финансовых учреждениях, чтобы предоставить кредит украинскому правительству, испытывающему острую нехватку денег, для закупки вооружений и поддержания работы государства, чьи ресурсы стремительно истощаются. Кроме того, они опасаются, что американский подход к урегулированию войны в Украине даст России передышку, необходимую для того, чтобы оживить экономику и усилить свою военную мощь. Новая оценка западного разведывательного ведомства, с которой ознакомилась газета WSJ, утверждает, что формально экономика России находится в состоянии рецессии уже шесть месяцев, а попытки одновременно вести военную экономику и сдерживать цены создают системные риски для банковского сектора.

Американские переговорщики же утверждают, что европейский подход быстро исчерпал бы замороженные активы.

Вопрос об использовании российских активов стал одним из ключевых и вызвал противоречия не только между Европой и США, но и в самой Европе. Еврокомиссия предлагает выдать Украине репарационный кредит под залог этих денег, который Киев сможет вернуть, как только Россия компенсирует ущерб после войны. Против этого плана выступает Бельгия, в депозитарии которой хранится основная часть российских замороженных активов.