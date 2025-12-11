USD 1.7000
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами

Пашинян предложил Азербайджану сесть за стол и разработать карту

11:14

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил Баку совместно разработать дорожную карту и параллельно с этим закрыть карабахский вопрос.

«Я говорю: давайте сядем, разработаем дорожную карту мероприятий, чтобы понять, как исключить эту тему. Исключение этой темы означает исключение любой конфликтной ситуации в долгосрочной перспективе», – сказал Пашинян журналистам в Германии, комментируя недавнее заявление МИД Азербайджана.

«Если мы признали территориальную целостность друг друга, значит, должны в полной мере это реализовать. Таким я вижу путь», — заявил премьер-министр.

Наряду с этим Пашинян раскритиковал и риторику оппозиционных сил в Армении, заявляющих о том, что карабахский вопрос не закрыт и что армяне Карабаха имеют право на возвращение: «Я нашим людям из Карабаха тоже говорил, что их возвращение нереалистично. Если мы продолжим повестку возвращения, это будет означать, что мы вновь начинаем карабахское движение. Между тем, я уже заявлял, мы не должны продолжать карабахское движение. Карабахское движение завершилось, и попытки его возобновления не принесут пользы».

«Продолжение карабахского вопроса означает новую войну, новые жертвы, новые лишения, новую блокаду с ее непредсказуемыми последствиями. Те, кто говорят, что карабахский вопрос не решен, они, по сути, заявляют, что Армения должна развязать новую войну», – заявил глава армянского правительства.

Отметим, Баку выразил недовольство новым текстом соглашения «Стратегическое партнерство Армения–ЕС» и заявил, что документ противоречит мирному процессу.

Азербайджан расширяет авиасообщение с Европой: запускаются прямые рейсы Баку – Братислава
Азербайджан расширяет авиасообщение с Европой: запускаются прямые рейсы Баку – Братислава
10:46
У Трампа очень хотят передать Донбасс России
У Трампа очень хотят передать Донбасс России
12:53
Алиев сообщил Бердымухамедову, почему не сможет приехать
Алиев сообщил Бердымухамедову, почему не сможет приехать
12:35
Америка передала Европе план возвращения России в мировую экономику
Америка передала Европе план возвращения России в мировую экономику Почти как Ялта
11:07
Жесткая цензура и тотальный контроль в США. Демократии больше нет!
Жесткая цензура и тотальный контроль в США. Демократии больше нет! главная тема; все еще актуально
02:12
Украинцы впервые поразили нефтеплатформу на Каспии
Украинцы впервые поразили нефтеплатформу на Каспии
11:58
Трамп торопит Зеленского
Трамп торопит Зеленского
11:18
Посол США о возрождении Османской империи
Посол США о возрождении Османской империи
11:26
Пашинян предложил Азербайджану сесть за стол и разработать карту
Пашинян предложил Азербайджану сесть за стол и разработать карту
11:14
Пашинян не смог приземлиться в Москве
Пашинян не смог приземлиться в Москве обновлено 10:46
10:46
Cуд запретил Жапарову вводить смертную казнь
Cуд запретил Жапарову вводить смертную казнь
10:43

