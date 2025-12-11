Пашинян предложил Азербайджану сесть за стол и разработать карту

«Я говорю: давайте сядем, разработаем дорожную карту мероприятий, чтобы понять, как исключить эту тему. Исключение этой темы означает исключение любой конфликтной ситуации в долгосрочной перспективе», – сказал Пашинян журналистам в Германии, комментируя недавнее заявление МИД Азербайджана.

«Если мы признали территориальную целостность друг друга, значит, должны в полной мере это реализовать. Таким я вижу путь», — заявил премьер-министр.

Наряду с этим Пашинян раскритиковал и риторику оппозиционных сил в Армении, заявляющих о том, что карабахский вопрос не закрыт и что армяне Карабаха имеют право на возвращение: «Я нашим людям из Карабаха тоже говорил, что их возвращение нереалистично. Если мы продолжим повестку возвращения, это будет означать, что мы вновь начинаем карабахское движение. Между тем, я уже заявлял, мы не должны продолжать карабахское движение. Карабахское движение завершилось, и попытки его возобновления не принесут пользы».

«Продолжение карабахского вопроса означает новую войну, новые жертвы, новые лишения, новую блокаду с ее непредсказуемыми последствиями. Те, кто говорят, что карабахский вопрос не решен, они, по сути, заявляют, что Армения должна развязать новую войну», – заявил глава армянского правительства.

Отметим, Баку выразил недовольство новым текстом соглашения «Стратегическое партнерство Армения–ЕС» и заявил, что документ противоречит мирному процессу.