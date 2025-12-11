Дело об онлайн-азартных играх: имущество директора сервиса арестовано

Как уже сообщалось, Центральным банком Азербайджана приостановлены все платежные операции компании Paysis MMC из-за деятельности, связанной с азартными играми.

В сообщении ЦБА говорится, что на имущество ее арестованного руководителя Самира Насибова также наложен арест. Отмечается, что директор Paysis Самир Насибов обвиняется в легализации имущества, полученного преступным путем, и организации игорного бизнеса совместно с Юсифом Багиевым, известным как «король азартных игр».

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении Юсифа Багиева, Рамиля Саадова, Пярвиза Мамедова и Самира Насибова, обвиняемых в организации онлайн-азартных игр и легализации доходов, полученных от этой деятельности.

На предыдущем судебном заседании государственный обвинитель подал ходатайство об изменении меры пресечения в отношении обвиняемых Рамиля Саадова, Пярвиза Мамедова и Самира Насибова с не связанной с арестом меры на заключение под стражу. Ходатайство было удовлетворено. Все трое — Рамиль Саадов, Пярвиз Мамедов и Самир Насибов — взяты под стражу в зале суда.