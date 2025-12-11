Дело об онлайн-азартных играх: имущество директора сервиса арестовано

Как уже сообщалось, Центральным банком Азербайджана приостановлены все платежные операции компании Paysis MMC из-за деятельности, связанной с азартными играми.
В сообщении ЦБА говорится, что на имущество ее арестованного руководителя Самира Насибова также наложен арест. Отмечается, что директор Paysis Самир Насибов обвиняется в легализации имущества, полученного преступным путем, и организации игорного бизнеса совместно с Юсифом Багиевым, известным как «король азартных игр».
В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении Юсифа Багиева, Рамиля Саадова, Пярвиза Мамедова и Самира Насибова, обвиняемых в организации онлайн-азартных игр и легализации доходов, полученных от этой деятельности.
На предыдущем судебном заседании государственный обвинитель подал ходатайство об изменении меры пресечения в отношении обвиняемых Рамиля Саадова, Пярвиза Мамедова и Самира Насибова с не связанной с арестом меры на заключение под стражу. Ходатайство было удовлетворено. Все трое — Рамиль Саадов, Пярвиз Мамедов и Самир Насибов — взяты под стражу в зале суда.
Центральный банк Азербайджана приостановил деятельность платежной организации Paysis, которая фигурирует в расследовании о нелегальных азартных играх. Как сообщили в ЦБА, решение связано с возбужденным Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре уголовным делом в отношении компании и ее руководства.
Их обвиняют в организации азартных игр через интернет-ресурсы и связанных с этим незаконных действиях. Материалы дела переданы в Бакинский суд по тяжким преступлениям.
Руководствуясь статьей 63.1 Закона «О платежных услугах и платежных системах», ЦБА распорядился приостановить предоставление всех платежных услуг, за исключением операций по возврату средств пользователям.