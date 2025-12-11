USD 1.7000
EUR 1.9874
RUB 2.1662
Подписаться на уведомления
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами
Новость дня
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами

Дело об онлайн-азартных играх: имущество директора сервиса арестовано

обновлено 12:15
Инара Рафикгызы
12:15 1255

Как уже сообщалось, Центральным банком Азербайджана приостановлены все платежные операции компании Paysis MMC из-за деятельности, связанной с азартными играми.

В сообщении ЦБА говорится, что на имущество ее арестованного руководителя Самира Насибова также наложен арест. Отмечается, что директор Paysis Самир Насибов обвиняется в легализации имущества, полученного преступным путем, и организации игорного бизнеса совместно с Юсифом Багиевым, известным как «король азартных игр».

В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении Юсифа Багиева, Рамиля Саадова, Пярвиза Мамедова и Самира Насибова, обвиняемых в организации онлайн-азартных игр и легализации доходов, полученных от этой деятельности.

На предыдущем судебном заседании государственный обвинитель подал ходатайство об изменении меры пресечения в отношении обвиняемых Рамиля Саадова, Пярвиза Мамедова и Самира Насибова с не связанной с арестом меры на заключение под стражу. Ходатайство было удовлетворено. Все трое — Рамиль Саадов, Пярвиз Мамедов и Самир Насибов — взяты под стражу в зале суда.

* * * 11:16

Центральный банк Азербайджана приостановил деятельность платежной организации Paysis, которая фигурирует в расследовании о нелегальных азартных играх. Как сообщили в ЦБА, решение связано с возбужденным Главным управлением по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре уголовным делом в отношении компании и ее руководства.

Их обвиняют в организации азартных игр через интернет-ресурсы и связанных с этим незаконных действиях. Материалы дела переданы в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Руководствуясь статьей 63.1 Закона «О платежных услугах и платежных системах», ЦБА распорядился приостановить предоставление всех платежных услуг, за исключением операций по возврату средств пользователям.

Азербайджан расширяет авиасообщение с Европой: запускаются прямые рейсы Баку – Братислава
Азербайджан расширяет авиасообщение с Европой: запускаются прямые рейсы Баку – Братислава
10:46 1919
У Трампа очень хотят передать Донбасс России
У Трампа очень хотят передать Донбасс России
12:53 151
Алиев сообщил Бердымухамедову, почему не сможет приехать
Алиев сообщил Бердымухамедову, почему не сможет приехать
12:35 796
Америка передала Европе план возвращения России в мировую экономику
Америка передала Европе план возвращения России в мировую экономику Почти как Ялта
11:07 1939
Жесткая цензура и тотальный контроль в США. Демократии больше нет!
Жесткая цензура и тотальный контроль в США. Демократии больше нет! главная тема; все еще актуально
02:12 3751
Украинцы впервые поразили нефтеплатформу на Каспии
Украинцы впервые поразили нефтеплатформу на Каспии
11:58 2109
Трамп торопит Зеленского
Трамп торопит Зеленского
11:18 1153
Посол США о возрождении Османской империи
Посол США о возрождении Османской империи
11:26 1749
Пашинян предложил Азербайджану сесть за стол и разработать карту
Пашинян предложил Азербайджану сесть за стол и разработать карту
11:14 1850
Пашинян не смог приземлиться в Москве
Пашинян не смог приземлиться в Москве обновлено 10:46
10:46 2965
Cуд запретил Жапарову вводить смертную казнь
Cуд запретил Жапарову вводить смертную казнь
10:43 1044

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан расширяет авиасообщение с Европой: запускаются прямые рейсы Баку – Братислава
Азербайджан расширяет авиасообщение с Европой: запускаются прямые рейсы Баку – Братислава
10:46 1919
У Трампа очень хотят передать Донбасс России
У Трампа очень хотят передать Донбасс России
12:53 151
Алиев сообщил Бердымухамедову, почему не сможет приехать
Алиев сообщил Бердымухамедову, почему не сможет приехать
12:35 796
Америка передала Европе план возвращения России в мировую экономику
Америка передала Европе план возвращения России в мировую экономику Почти как Ялта
11:07 1939
Жесткая цензура и тотальный контроль в США. Демократии больше нет!
Жесткая цензура и тотальный контроль в США. Демократии больше нет! главная тема; все еще актуально
02:12 3751
Украинцы впервые поразили нефтеплатформу на Каспии
Украинцы впервые поразили нефтеплатформу на Каспии
11:58 2109
Трамп торопит Зеленского
Трамп торопит Зеленского
11:18 1153
Посол США о возрождении Османской империи
Посол США о возрождении Османской империи
11:26 1749
Пашинян предложил Азербайджану сесть за стол и разработать карту
Пашинян предложил Азербайджану сесть за стол и разработать карту
11:14 1850
Пашинян не смог приземлиться в Москве
Пашинян не смог приземлиться в Москве обновлено 10:46
10:46 2965
Cуд запретил Жапарову вводить смертную казнь
Cуд запретил Жапарову вводить смертную казнь
10:43 1044
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться