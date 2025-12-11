Трамп торопит Зеленского

«Они теряют огромное количество людей. 82% украинцев требуют заключить соглашение. …Я это понимаю. Они каждую неделю теряют тысячи и тысячи людей. Они хотят, чтобы этому был положен конец», — сказал Трамп журналистам в Белом доме.

Президент США призвал украинского президента Владимира Зеленского «быть реалистом» в этой ситуации, а также еще раз напомнил, что в Украине «давно не было выборов». «Это приводит к потере многих людей. …Люди спрашивают: когда будут выборы? Будут ли они вообще? Или они просто собираются продолжать так дальше?» — сказал Трамп.

Глава Белого дома также отметил «огромную проблему с коррупцией» в Украине, добавив, что «настала пора завершить войну».

Ранее Зеленский заявил, что готов провести выборы президента страны, заверив, что не «цепляется» за кресло. В то же время он подчеркнул, что для организации процедуры нужно выполнить два условия. Первое — обеспечить безопасность, поскольку Украина регулярно подвергается ударам со стороны России, и дать возможность голосовать военнослужащим. Второе — изменить законодательство, чтобы сделать проведение выборов легитимным в условиях военного положения. Зеленский сообщил, что поручит депутатам подготовить соответствующие поправки. На это, по его словам, уйдет от 60 до 90 дней.