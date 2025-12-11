Посол США о возрождении Османской империи

Посол США в Анкаре и спецпосланник по Сирии Том Баррак назвал «чепухой» разговоры о неоосманских амбициях Турции и аналогичные утверждения в отношении Израиля.

Выступая на конференции в Вашингтоне, Баррак отметил, что в Турции распространяются заявления о стремлении Израиля «растянуться от Венеции до Дубая», тогда как в Израиле говорят о попытках президента Реджепа Тайипа Эрдогана «восстановить Османскую империю».

«Это чепуха», — подчеркнул американский дипломат.

Баррак также выразил уверенность, что реальная нормализация отношений между Биньямином Нетаньяху и Реджепом Тайипом Эрдоганом возможна и способна преобразить торговые маршруты от Кавказа до Средиземноморья, снизив зависимость региона от иранских транспортных коридоров.