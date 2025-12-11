Встреча секретарей Совбезов Азербайджана и Узбекистана

Секретарь Совета безопасности Азербайджана Рамиль Усубов провел встречу с секретарем Совбеза при президенте Узбекистана Виктором Махмудовым, прибывшим в Баку с визитом. Информацию распространил Совет безопасности Азербайджана.

В ходе встречи была отмечена важность сотрудничества и совместных усилий на фоне роста конфликтов, военно-политических вызовов и глобальных угроз. Подчеркнуто развитие стратегического партнерства и плодотворного взаимодействия между двумя братскими странами в различных сферах, что соответствует политической воле президентов Ильхама Алиева и Шавката Мирзиёева.

Стороны также указали на значимость дальнейшего укрепления и расширения связей в военной и военно-технической областях, включая взаимный обмен опытом.