Литва выразила протест Беларуси

Литва выразила официальный протест Беларуси в связи с постоянными гибридными атаками и захватом имущества, принадлежащего гражданам и компаниям Европейского союза. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Литвы, цитирует LRT.

Временный поверенный в делах Беларуси был вызван в МИД Литвы. Он получил ноту протеста с требованием, чтобы Минск осуществлял эффективный контроль над своим воздушным пространством и вернул «незаконно задержанное».

Литва обвиняет белорусское правительство в том, что на ее территорию продолжают прилетать воздушные шары с контрабандными сигаретами, которые систематически нарушают работу гражданской авиации.

После того как Литва временно закрыла границу с Беларусью, Минск остановил все литовские грузовые автомобили, которые находились на территории Беларуси. Грузовики остаются заблокированными в стране, а Минск требует проведения переговоров на уровне министерств иностранных дел для решения этого вопроса.