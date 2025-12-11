USD 1.7000
EUR 1.9874
RUB 2.1662
Подписаться на уведомления
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами
Новость дня
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами

Литва выразила протест Беларуси

11:45 403

Литва выразила официальный протест Беларуси в связи с постоянными гибридными атаками и захватом имущества, принадлежащего гражданам и компаниям Европейского союза. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Литвы, цитирует LRT.

Временный поверенный в делах Беларуси был вызван в МИД Литвы. Он получил ноту протеста с требованием, чтобы Минск осуществлял эффективный контроль над своим воздушным пространством и вернул «незаконно задержанное».

Литва обвиняет белорусское правительство в том, что на ее территорию продолжают прилетать воздушные шары с контрабандными сигаретами, которые систематически нарушают работу гражданской авиации.

После того как Литва временно закрыла границу с Беларусью, Минск остановил все литовские грузовые автомобили, которые находились на территории Беларуси. Грузовики остаются заблокированными в стране, а Минск требует проведения переговоров на уровне министерств иностранных дел для решения этого вопроса.

Азербайджан расширяет авиасообщение с Европой: запускаются прямые рейсы Баку – Братислава
Азербайджан расширяет авиасообщение с Европой: запускаются прямые рейсы Баку – Братислава
10:46 1921
У Трампа очень хотят передать Донбасс России
У Трампа очень хотят передать Донбасс России
12:53 156
Алиев сообщил Бердымухамедову, почему не сможет приехать
Алиев сообщил Бердымухамедову, почему не сможет приехать
12:35 807
Америка передала Европе план возвращения России в мировую экономику
Америка передала Европе план возвращения России в мировую экономику Почти как Ялта
11:07 1943
Жесткая цензура и тотальный контроль в США. Демократии больше нет!
Жесткая цензура и тотальный контроль в США. Демократии больше нет! главная тема; все еще актуально
02:12 3751
Украинцы впервые поразили нефтеплатформу на Каспии
Украинцы впервые поразили нефтеплатформу на Каспии
11:58 2122
Трамп торопит Зеленского
Трамп торопит Зеленского
11:18 1156
Посол США о возрождении Османской империи
Посол США о возрождении Османской империи
11:26 1753
Пашинян предложил Азербайджану сесть за стол и разработать карту
Пашинян предложил Азербайджану сесть за стол и разработать карту
11:14 1853
Пашинян не смог приземлиться в Москве
Пашинян не смог приземлиться в Москве обновлено 10:46
10:46 2968
Cуд запретил Жапарову вводить смертную казнь
Cуд запретил Жапарову вводить смертную казнь
10:43 1047

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан расширяет авиасообщение с Европой: запускаются прямые рейсы Баку – Братислава
Азербайджан расширяет авиасообщение с Европой: запускаются прямые рейсы Баку – Братислава
10:46 1921
У Трампа очень хотят передать Донбасс России
У Трампа очень хотят передать Донбасс России
12:53 156
Алиев сообщил Бердымухамедову, почему не сможет приехать
Алиев сообщил Бердымухамедову, почему не сможет приехать
12:35 807
Америка передала Европе план возвращения России в мировую экономику
Америка передала Европе план возвращения России в мировую экономику Почти как Ялта
11:07 1943
Жесткая цензура и тотальный контроль в США. Демократии больше нет!
Жесткая цензура и тотальный контроль в США. Демократии больше нет! главная тема; все еще актуально
02:12 3751
Украинцы впервые поразили нефтеплатформу на Каспии
Украинцы впервые поразили нефтеплатформу на Каспии
11:58 2122
Трамп торопит Зеленского
Трамп торопит Зеленского
11:18 1156
Посол США о возрождении Османской империи
Посол США о возрождении Османской империи
11:26 1753
Пашинян предложил Азербайджану сесть за стол и разработать карту
Пашинян предложил Азербайджану сесть за стол и разработать карту
11:14 1853
Пашинян не смог приземлиться в Москве
Пашинян не смог приземлиться в Москве обновлено 10:46
10:46 2968
Cуд запретил Жапарову вводить смертную казнь
Cуд запретил Жапарову вводить смертную казнь
10:43 1047
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться