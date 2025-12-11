USD 1.7000
EUR 1.9874
RUB 2.1662
Подписаться на уведомления
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами
Новость дня
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами

Рекордный военный бюджет Америки с помощью Украине

11:50 704

Палата представителей США приняла законопроект об оборонной политике, предполагающий рекордные ежегодные военные расходы в размере 901 миллиарда долларов. Голосование состоялось в среду вечером по времени Вашингтона, передает The Guardian.

Закон о национальной обороне на 2026 год (NDAA), который теперь передается в Сенат, делает сильный акцент на европейской обороне, запрещая уменьшение численности войск на континенте ниже 76 тысяч человек на срок более 45 дней и блокируя вывоз основного оборудования.

«Президент Трамп и республиканцы в Конгрессе восстанавливают силу Америки, защищают нашу родину, поддерживают наших союзников и обеспечивают, чтобы Соединенные Штаты оставались самой мощной и способной военной силой, которую когда-либо знал мир», – заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон перед голосованием.

Законопроект предусматривает выделение $400 млн на 2026 финансовый год на нужды Инициативы содействия безопасности Украины (USAI). Срок действия программы продлен до 2029 года.

NDAA санкционирует программы Пентагона, но не финансирует их. Конгресс должен отдельно утвердить финансирование в законопроекте о расходах на финансовый год, заканчивающийся в сентябре 2026 года.

Азербайджан расширяет авиасообщение с Европой: запускаются прямые рейсы Баку – Братислава
Азербайджан расширяет авиасообщение с Европой: запускаются прямые рейсы Баку – Братислава
10:46 1922
У Трампа очень хотят передать Донбасс России
У Трампа очень хотят передать Донбасс России
12:53 158
Алиев сообщил Бердымухамедову, почему не сможет приехать
Алиев сообщил Бердымухамедову, почему не сможет приехать
12:35 810
Америка передала Европе план возвращения России в мировую экономику
Америка передала Европе план возвращения России в мировую экономику Почти как Ялта
11:07 1945
Жесткая цензура и тотальный контроль в США. Демократии больше нет!
Жесткая цензура и тотальный контроль в США. Демократии больше нет! главная тема; все еще актуально
02:12 3751
Украинцы впервые поразили нефтеплатформу на Каспии
Украинцы впервые поразили нефтеплатформу на Каспии
11:58 2123
Трамп торопит Зеленского
Трамп торопит Зеленского
11:18 1156
Посол США о возрождении Османской империи
Посол США о возрождении Османской империи
11:26 1753
Пашинян предложил Азербайджану сесть за стол и разработать карту
Пашинян предложил Азербайджану сесть за стол и разработать карту
11:14 1856
Пашинян не смог приземлиться в Москве
Пашинян не смог приземлиться в Москве обновлено 10:46
10:46 2970
Cуд запретил Жапарову вводить смертную казнь
Cуд запретил Жапарову вводить смертную казнь
10:43 1048

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан расширяет авиасообщение с Европой: запускаются прямые рейсы Баку – Братислава
Азербайджан расширяет авиасообщение с Европой: запускаются прямые рейсы Баку – Братислава
10:46 1922
У Трампа очень хотят передать Донбасс России
У Трампа очень хотят передать Донбасс России
12:53 158
Алиев сообщил Бердымухамедову, почему не сможет приехать
Алиев сообщил Бердымухамедову, почему не сможет приехать
12:35 810
Америка передала Европе план возвращения России в мировую экономику
Америка передала Европе план возвращения России в мировую экономику Почти как Ялта
11:07 1945
Жесткая цензура и тотальный контроль в США. Демократии больше нет!
Жесткая цензура и тотальный контроль в США. Демократии больше нет! главная тема; все еще актуально
02:12 3751
Украинцы впервые поразили нефтеплатформу на Каспии
Украинцы впервые поразили нефтеплатформу на Каспии
11:58 2123
Трамп торопит Зеленского
Трамп торопит Зеленского
11:18 1156
Посол США о возрождении Османской империи
Посол США о возрождении Османской империи
11:26 1753
Пашинян предложил Азербайджану сесть за стол и разработать карту
Пашинян предложил Азербайджану сесть за стол и разработать карту
11:14 1856
Пашинян не смог приземлиться в Москве
Пашинян не смог приземлиться в Москве обновлено 10:46
10:46 2970
Cуд запретил Жапарову вводить смертную казнь
Cуд запретил Жапарову вводить смертную казнь
10:43 1048
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться