Рекордный военный бюджет Америки с помощью Украине

Палата представителей США приняла законопроект об оборонной политике, предполагающий рекордные ежегодные военные расходы в размере 901 миллиарда долларов. Голосование состоялось в среду вечером по времени Вашингтона, передает The Guardian.

Закон о национальной обороне на 2026 год (NDAA), который теперь передается в Сенат, делает сильный акцент на европейской обороне, запрещая уменьшение численности войск на континенте ниже 76 тысяч человек на срок более 45 дней и блокируя вывоз основного оборудования.

«Президент Трамп и республиканцы в Конгрессе восстанавливают силу Америки, защищают нашу родину, поддерживают наших союзников и обеспечивают, чтобы Соединенные Штаты оставались самой мощной и способной военной силой, которую когда-либо знал мир», – заявил спикер Палаты представителей Майк Джонсон перед голосованием.

Законопроект предусматривает выделение $400 млн на 2026 финансовый год на нужды Инициативы содействия безопасности Украины (USAI). Срок действия программы продлен до 2029 года.

NDAA санкционирует программы Пентагона, но не финансирует их. Конгресс должен отдельно утвердить финансирование в законопроекте о расходах на финансовый год, заканчивающийся в сентябре 2026 года.