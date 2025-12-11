USD 1.7000
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами

Падение Покровска: что это означает для переговоров

11:58 873

Взятие Покровска Россией выглядит вопросом времени. Хотя падение города не приведет к обвалу украинской обороны, оно ослабит Киев в чувствительный момент переговоров о прекращении войны под эгидой США, пишет Reuters.

1 декабря Москва объявила о полном контроле над Покровском — за два дня до визита в Кремль спецпосланника президента США Дональда Трампа и его зятя, которые обсуждали мирный план, по их словам, близкий к завершению.

Через десять дней Украина заявила, что ее войска по-прежнему удерживают позиции на севере города, где до вторжения проживало около 60 тысяч человек и который был важным логистическим узлом до того, как боевые действия подошли вплотную.

Старший аналитик украинского фонда «Повернись живим» Николай Белесков считает, что «новый виток давления на Украину с целью урегулирования конфликта на невыгодных условиях накладывается на тяжелые бои на этом направлении и играет на руку России — в том числе влияя на восприятие ситуации Трампом».

По данным СМИ, Киев вынужден одновременно сохранять конструктивные отношения с Вашингтоном, который поставляет критически важную разведку и вооружения, и сопротивляться соглашению, предусматривающему — по требованию Москвы — вывод ВСУ с территории всего Донбасса.

Украина подчеркивает, что, ведя борьбу за Донбасс с 2014 года, не имеет ни морального, ни юридического права уступать суверенные территории. Контроль над промышленным регионом остается главным спорным вопросом между сторонами.

Риторика Трампа ужесточается: в одном из интервью он заявил, что Россия «одерживает верх», а президенту Украины Владимиру Зеленскому пора «принять реальность».

Темпы российского штурма Покровска демонстрируют, насколько трудно войскам РФ продвигаться на фронте, насыщенном ударными дронами.

С 2022 года война перешла в формат позиционного противостояния на истощение. Россия начала новое наступление в конце 2023 года и контролирует около 19,2% территории Украины — всего на 1% больше, чем в конце 2022-го.

Покровск, расположенный на возвышенности в Донецкой области, может стать первым городом, который Россия возьмет после Авдеевки. Большая часть города разрушена, осталось около 1200 жителей.

Военные эксперты считают маловероятным внезапный обвал украинской обороны на востоке, указывая на эшелонированные укрепления, широкое применение дронов и точечный характер российского наступления на Покровск.

