Украинцы впервые поразили нефтеплатформу на Каспии

Дальнобойные дроны Службы безопасности Украины поразили нефтедобывающую платформу им. Филановского, принадлежащую компании «Лукойл-Нижневолжскнефть». Это первое поражение Украиной инфраструктуры РФ, связанной с добычей нефти в Каспийском море, сообщили украинским СМИ источники в СБУ.

По их словам, зафиксировано по меньшей мере четыре попадания по морской платформе. В результате атаки остановилась добыча нефти и газа из более чем 20 скважин, которые она обслуживает.

Как пишут украинские СМИ, Филановского — одно из крупнейших разведанных в РФ и в российском секторе Каспия. Его запасы составляют 129 млн тонн нефти и 30 млрд кубометров газа. Добытая продукция отправлялась на экспорт через Каспийский трубопроводный консорциум.

«СБУ продолжает успешные спецоперации против российского нефтегазового сектора, постоянно расширяя их географию. «Хлопок» в Каспийском море — это очередное напоминание РФ, что все ее предприятия, которые работают на войну, являются законными целями. Где бы они ни находились», — заявил журналистам информированный источник в СБУ.