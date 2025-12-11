На фоне угроз США Мадуро поет

Президент Венесуэлы Николас Мадуро на митинге со сторонниками спел песню Бобби Макферрина Don't Worry, Be Happy, одновременно призвав сограждан к спокойствию после ухудшения отношений с США.

«Американским гражданам, выступающим против войны, я отвечаю очень известной песней: Don't Worry, Be Happy. ...Нет войне, будьте счастливы. Нет, нет этой безумной войне. Нет. Будьте счастливы», — сказал Мадуро и начал напевать песню, передает телеканал CNN.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о скором завершении политической карьеры Мадуро: «Его дни сочтены». Вечером 10 декабря силы Береговой охраны США и ФБР перехватили танкер вблизи берегов Венесуэлы. Власти США считают его причастным к незаконной транспортировке нефти в интересах иностранных террористических организаций. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что настоящая цель США — «украсть или незаконно присвоить венесуэльскую нефть, ничего не заплатив».