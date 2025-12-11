USD 1.7000
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами

На фоне угроз США Мадуро поет

12:05 455

Президент Венесуэлы Николас Мадуро на митинге со сторонниками спел песню Бобби Макферрина Don't Worry, Be Happy, одновременно призвав сограждан к спокойствию после ухудшения отношений с США.

«Американским гражданам, выступающим против войны, я отвечаю очень известной песней: Don't Worry, Be Happy. ...Нет войне, будьте счастливы. Нет, нет этой безумной войне. Нет. Будьте счастливы», — сказал Мадуро и начал напевать песню, передает телеканал CNN.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о скором завершении политической карьеры Мадуро: «Его дни сочтены». Вечером 10 декабря силы Береговой охраны США и ФБР перехватили танкер вблизи берегов Венесуэлы. Власти США считают его причастным к незаконной транспортировке нефти в интересах иностранных террористических организаций. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес заявила, что настоящая цель США — «украсть или незаконно присвоить венесуэльскую нефть, ничего не заплатив».

Азербайджан расширяет авиасообщение с Европой: запускаются прямые рейсы Баку – Братислава
Азербайджан расширяет авиасообщение с Европой: запускаются прямые рейсы Баку – Братислава
10:46 1923
У Трампа очень хотят передать Донбасс России
У Трампа очень хотят передать Донбасс России
12:53 162
Алиев сообщил Бердымухамедову, почему не сможет приехать
Алиев сообщил Бердымухамедову, почему не сможет приехать
12:35 818
Америка передала Европе план возвращения России в мировую экономику
Америка передала Европе план возвращения России в мировую экономику Почти как Ялта
11:07 1947
Жесткая цензура и тотальный контроль в США. Демократии больше нет!
Жесткая цензура и тотальный контроль в США. Демократии больше нет! главная тема; все еще актуально
02:12 3752
Украинцы впервые поразили нефтеплатформу на Каспии
Украинцы впервые поразили нефтеплатформу на Каспии
11:58 2129
Трамп торопит Зеленского
Трамп торопит Зеленского
11:18 1158
Посол США о возрождении Османской империи
Посол США о возрождении Османской империи
11:26 1758
Пашинян предложил Азербайджану сесть за стол и разработать карту
Пашинян предложил Азербайджану сесть за стол и разработать карту
11:14 1862
Пашинян не смог приземлиться в Москве
Пашинян не смог приземлиться в Москве обновлено 10:46
10:46 2971
Cуд запретил Жапарову вводить смертную казнь
Cуд запретил Жапарову вводить смертную казнь
10:43 1048

