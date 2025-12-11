Украина пережила массированные ночные атаки российских войск

В ночь на 11 декабря территория Украины подверглась массированным атакам российских войск. В частности, в Одесской области есть повреждения объекта энергетики и жилья, пишут украинские СМИ.

По его словам, большинство воздушных целей было уничтожено силами противовоздушной обороны, однако зафиксированы повреждения объекта энергетики. «Повреждения получили также два частных дома поблизости, выбито остекление и двери админздания. Возникшие пожары были оперативно ликвидированы спасателями», - отметил Кипер.

Харьковская область подверглась атакам в четырех населенных пунктах. Погиб один человек, еще двое получили ранения, сообщил начальник Харьковской областной государственной администрации (ОГА) Олег Синегубов. «В селе Замуловка Волчанской громады (общины – ред.) погиб 69-летний мужчина. Медицинская помощь была оказана 59-летнему мужчине, который пострадал 6 декабря в результате обстрела в городе Купянск, и 65-летней женщине, которая 9 декабря получила травмы в селе Смородьковка Купянской громады», - сообщил он. «За прошедшие сутки зафиксировано 234 боевых столкновения», - добавил Синегубов.

Также этой ночью российские войска атаковали объекты энергетики в Кременчугском районе (Полтавская область Украины – ред.), значительное количество целей было сбито противовоздушной обороной. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Владимир Когут. Он отметил, что из-за падения обломков и прямых попаданий на объектах возникли пожары. «Ночью россияне снова атаковали объекты энергетики в Кременчугском районе. Работала ПВО. Значительное количество целей было сбито. Из-за падения обломков и прямых попаданий на объектах возникли пожары. Все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий атаки», - отметил Когут. По его словам, в результате атаки обошлось без пострадавших.

Атакам подверглась и Запорожская область Украины. В течение последних суток российские войска нанесли 470 ударов по 17 населенным пунктам Запорожской области, в результате чего ранения получили 63-летний мужчина и 71-летняя женщина в Пологовском районе. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

За прошедшие сутки российские войска осуществили удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего погиб один человек, еще восемь получили ранения, сообщил глава ОВА Александр Прокудин.