Украина пережила массированные ночные атаки российских войск

В ночь на 11 декабря территория Украины подверглась массированным атакам российских войск. В частности, в Одесской области есть повреждения объекта энергетики и жилья, пишут украинские СМИ.
«Ночью Одесская область стала объектом атаки российских ударных беспилотников, направленной на гражданскую, энергетическую и транспортную инфраструктуру региона», - сообщил глава областной военной администрации Олег Кипер.
По его словам, большинство воздушных целей было уничтожено силами противовоздушной обороны, однако зафиксированы повреждения объекта энергетики. «Повреждения получили также два частных дома поблизости, выбито остекление и двери админздания. Возникшие пожары были оперативно ликвидированы спасателями», - отметил Кипер.
Харьковская область подверглась атакам в четырех населенных пунктах. Погиб один человек, еще двое получили ранения, сообщил начальник Харьковской областной государственной администрации (ОГА) Олег Синегубов. «В селе Замуловка Волчанской громады (общины – ред.) погиб 69-летний мужчина. Медицинская помощь была оказана 59-летнему мужчине, который пострадал 6 декабря в результате обстрела в городе Купянск, и 65-летней женщине, которая 9 декабря получила травмы в селе Смородьковка Купянской громады», - сообщил он. «За прошедшие сутки зафиксировано 234 боевых столкновения», - добавил Синегубов.
Также этой ночью российские войска атаковали объекты энергетики в Кременчугском районе (Полтавская область Украины – ред.), значительное количество целей было сбито противовоздушной обороной. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Владимир Когут. Он отметил, что из-за падения обломков и прямых попаданий на объектах возникли пожары. «Ночью россияне снова атаковали объекты энергетики в Кременчугском районе. Работала ПВО. Значительное количество целей было сбито. Из-за падения обломков и прямых попаданий на объектах возникли пожары. Все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий атаки», - отметил Когут. По его словам, в результате атаки обошлось без пострадавших.
Атакам подверглась и Запорожская область Украины. В течение последних суток российские войска нанесли 470 ударов по 17 населенным пунктам Запорожской области, в результате чего ранения получили 63-летний мужчина и 71-летняя женщина в Пологовском районе. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
За прошедшие сутки российские войска осуществили удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего погиб один человек, еще восемь получили ранения, сообщил глава ОВА Александр Прокудин.