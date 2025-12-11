USD 1.7000
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами

МЧС обратилось к пользователям малых судов

12:36

Несмотря на масштабные информационно-просветительские мероприятия, проводимые Министерством по чрезвычайным ситуациям, с сожалением отмечаем, что в результате несоблюдения соответствующих правил безопасности пользователями малых судов, в том числе занимающимися рыболовством, происходят нежелательные, а порой и трагические ситуации.

Учитывая вышеизложенное, МЧС вновь обращается к пользователям малых судов и призывает к строгому соблюдению правил безопасной эксплуатации судов.

Так, перед отправлением в путь водители малых судов должны убедиться, что судно находится в исправном состоянии, оборудовано спасательным и другим необходимым оборудованием в соответствии с установленными нормами, учесть ограничения по пассажиро- и грузоподъемности судна и проинструктировать пассажиров о правилах безопасности на борту.

Также следует изучить прогноз погоды на планируемое время поездки, учесть максимальную высоту волн и скорость ветра, при которых судно может двигаться. Следует помнить, что парусные и моторные лодки могут двигаться только с соблюдением ограничений по ветру и волнам, указанных в их судовых билетах. Малым гребным лодкам запрещено выходить в море при скорости ветра, превышающей 7 м/с. Кроме того, движение малых судов запрещено при тумане и других неблагоприятных погодных условиях, ограничивающих видимость и делающих невозможным определение направления. Рыболовство и другие виды деятельности в приграничных водах разрешены только в светлое время суток.

Помните: игнорирование правил - угроза для жизни!

В случае опасности звоните по номеру 112!

Азербайджан расширяет авиасообщение с Европой: запускаются прямые рейсы Баку – Братислава
Азербайджан расширяет авиасообщение с Европой: запускаются прямые рейсы Баку – Братислава
10:46
У Трампа очень хотят передать Донбасс России
У Трампа очень хотят передать Донбасс России
12:53
Алиев сообщил Бердымухамедову, почему не сможет приехать
Алиев сообщил Бердымухамедову, почему не сможет приехать
12:35
Америка передала Европе план возвращения России в мировую экономику
Америка передала Европе план возвращения России в мировую экономику
11:07
Жесткая цензура и тотальный контроль в США. Демократии больше нет!
Жесткая цензура и тотальный контроль в США. Демократии больше нет!
02:12
Украинцы впервые поразили нефтеплатформу на Каспии
Украинцы впервые поразили нефтеплатформу на Каспии
11:58
Трамп торопит Зеленского
Трамп торопит Зеленского
11:18
Посол США о возрождении Османской империи
Посол США о возрождении Османской империи
11:26
Пашинян предложил Азербайджану сесть за стол и разработать карту
Пашинян предложил Азербайджану сесть за стол и разработать карту
11:14
Пашинян не смог приземлиться в Москве
Пашинян не смог приземлиться в Москве
10:46
Cуд запретил Жапарову вводить смертную казнь
Cуд запретил Жапарову вводить смертную казнь
10:43

