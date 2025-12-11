Алиев сообщил Бердымухамедову, почему не сможет приехать

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 11 декабря позвонил председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову, сообщает официальный сайт главы государства.

Президент Ильхам Алиев сообщил, что 12 декабря в Азербайджане проводится День памяти общенационального лидера Гейдара Алиева и в связи с этим он не сможет принять участие в мероприятиях, посвященных 30-летию признания постоянного нейтралитета Туркменистана, подчеркнув, что на них будет присутствовать премьер-министр Азербайджана.

В ходе телефонного разговора, как сообщается, состоялось обсуждение вопросов, представляющих взаимный интерес, и будущих контактов.