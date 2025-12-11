USD 1.7000
EUR 1.9874
RUB 2.1662
Подписаться на уведомления
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами
Новость дня
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами

Инвестиции в американские облигации через приложение ABBMobile

12:42 173

Банк ABB впервые представил важную инвестиционную возможность в нашей стране. Теперь с помощью ABB Mobile можно инвестировать в американские облигации. Каждый пользователь ABB Mobile может напрямую инвестировать в государственные и корпоративные облигации США. Облигации США — это инвестиционные инструменты, которые обеспечивают стабильный доход в долларах США, имеют относительно низкую волатильность по сравнению с акциями и бывают краткосрочными (до 1 года), среднесрочными (до 3-5 лет) и долгосрочными (более 5 лет).

Через приложение можно легко приобретать облигации США даже в самых небольших объемах, а также продавать их при необходимости. Другими преимуществами инвестирования в американские облигации через ABB Mobile являются высокая надежность процесса, простота и полное цифровое обслуживание. У клиентов появляется возможность получать безрисковый (государственные облигации США) и низкорисковый (облигации с высоким кредитным рейтингом) доход, защищенный от валютных колебаний.

Скачайте приложение ABB Mobile отсюда и воспользуйтесь множеством возможностей, включая инвестирование в местные и международные капитальные рынки через приложение.

Информацию о современных, полезных и универсальных продуктах и услугах Банка ABB можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной социальной странице Банка.

Азербайджан расширяет авиасообщение с Европой: запускаются прямые рейсы Баку – Братислава
Азербайджан расширяет авиасообщение с Европой: запускаются прямые рейсы Баку – Братислава
10:46 1924
У Трампа очень хотят передать Донбасс России
У Трампа очень хотят передать Донбасс России
12:53 172
Алиев сообщил Бердымухамедову, почему не сможет приехать
Алиев сообщил Бердымухамедову, почему не сможет приехать
12:35 830
Америка передала Европе план возвращения России в мировую экономику
Америка передала Европе план возвращения России в мировую экономику Почти как Ялта
11:07 1948
Жесткая цензура и тотальный контроль в США. Демократии больше нет!
Жесткая цензура и тотальный контроль в США. Демократии больше нет! главная тема; все еще актуально
02:12 3753
Украинцы впервые поразили нефтеплатформу на Каспии
Украинцы впервые поразили нефтеплатформу на Каспии
11:58 2140
Трамп торопит Зеленского
Трамп торопит Зеленского
11:18 1158
Посол США о возрождении Османской империи
Посол США о возрождении Османской империи
11:26 1759
Пашинян предложил Азербайджану сесть за стол и разработать карту
Пашинян предложил Азербайджану сесть за стол и разработать карту
11:14 1868
Пашинян не смог приземлиться в Москве
Пашинян не смог приземлиться в Москве обновлено 10:46
10:46 2979
Cуд запретил Жапарову вводить смертную казнь
Cуд запретил Жапарову вводить смертную казнь
10:43 1049

ЭТО ВАЖНО

Азербайджан расширяет авиасообщение с Европой: запускаются прямые рейсы Баку – Братислава
Азербайджан расширяет авиасообщение с Европой: запускаются прямые рейсы Баку – Братислава
10:46 1924
У Трампа очень хотят передать Донбасс России
У Трампа очень хотят передать Донбасс России
12:53 172
Алиев сообщил Бердымухамедову, почему не сможет приехать
Алиев сообщил Бердымухамедову, почему не сможет приехать
12:35 830
Америка передала Европе план возвращения России в мировую экономику
Америка передала Европе план возвращения России в мировую экономику Почти как Ялта
11:07 1948
Жесткая цензура и тотальный контроль в США. Демократии больше нет!
Жесткая цензура и тотальный контроль в США. Демократии больше нет! главная тема; все еще актуально
02:12 3753
Украинцы впервые поразили нефтеплатформу на Каспии
Украинцы впервые поразили нефтеплатформу на Каспии
11:58 2140
Трамп торопит Зеленского
Трамп торопит Зеленского
11:18 1158
Посол США о возрождении Османской империи
Посол США о возрождении Османской империи
11:26 1759
Пашинян предложил Азербайджану сесть за стол и разработать карту
Пашинян предложил Азербайджану сесть за стол и разработать карту
11:14 1868
Пашинян не смог приземлиться в Москве
Пашинян не смог приземлиться в Москве обновлено 10:46
10:46 2979
Cуд запретил Жапарову вводить смертную казнь
Cуд запретил Жапарову вводить смертную казнь
10:43 1049
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться