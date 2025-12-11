USD 1.7000
EUR 1.9874
RUB 2.1662
Представители ВМС Турции в Баку

12:46 171

Делегация Управления навигационной гидрографии и океанографии Военно-морских сил (ВМС) Турции совершила визит в Азербайджан. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

На встрече, состоявшейся в штабе ВМС Азербайджана, были обсуждены вопросы подготовки электронных навигационных данных нового поколения, применения международных стандартов, а также обмена опытом.

В рамках программы визита турецкая делегация провела обмен мнениями со специалистами Гидрографического управления ВМС Азербайджана и поделилась накопленным опытом по вопросам сбора и обработки гидрографических данных, подготовки электронных навигационных карт S-101 ENC, а также развития цифровых навигационных систем в соответствии со стандартом S-100.

Было отмечено, что подобные встречи вносят ценный вклад в углубление сотрудничества между Азербайджаном и Турцией, а также способствуют расширению возможностей совместной деятельности двух стран в области гидрографии, навигации и океанографии.

Азербайджан расширяет авиасообщение с Европой: запускаются прямые рейсы Баку – Братислава
Азербайджан расширяет авиасообщение с Европой: запускаются прямые рейсы Баку – Братислава
10:46 1927
У Трампа очень хотят передать Донбасс России
У Трампа очень хотят передать Донбасс России
12:53 172
Алиев сообщил Бердымухамедову, почему не сможет приехать
Алиев сообщил Бердымухамедову, почему не сможет приехать
12:35 833
Америка передала Европе план возвращения России в мировую экономику
Америка передала Европе план возвращения России в мировую экономику Почти как Ялта
11:07 1949
Жесткая цензура и тотальный контроль в США. Демократии больше нет!
Жесткая цензура и тотальный контроль в США. Демократии больше нет! главная тема; все еще актуально
02:12 3753
Украинцы впервые поразили нефтеплатформу на Каспии
Украинцы впервые поразили нефтеплатформу на Каспии
11:58 2141
Трамп торопит Зеленского
Трамп торопит Зеленского
11:18 1158
Посол США о возрождении Османской империи
Посол США о возрождении Османской империи
11:26 1759
Пашинян предложил Азербайджану сесть за стол и разработать карту
Пашинян предложил Азербайджану сесть за стол и разработать карту
11:14 1870
Пашинян не смог приземлиться в Москве
Пашинян не смог приземлиться в Москве обновлено 10:46
10:46 2980
Cуд запретил Жапарову вводить смертную казнь
Cуд запретил Жапарову вводить смертную казнь
10:43 1049

