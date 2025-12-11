USD 1.7000
Задержана вооруженная группировка, созданная иностранными спецслужбами
У Трампа очень хотят передать Донбасс России

12:53 173

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф «одержим» идеей передачи России неоккупированной части Донецкой области Украины, пишет Financial Times.

По данным издания, чиновники администрации американского президента, в особенности Уиткофф, в последние недели убеждали украинских чиновников принять «обмен территориями», который они считают неизбежной частью любого мирного соглашения между Киевом и Москвой.

«Это означало бы уступку земель в Донецкой области, в битве за которые Россия потеряла десятки тысяч солдат, пытаясь захватить их в ходе бесчисленных наземных операций, поддержанных роями дронов-камикадзе и массированными бомбардировками.

Уиткофф, который встречался с президентом России Владимиром Путиным шесть раз в этом году, был «одержим» идеей, что если Киев просто передаст оставшиеся 25% восточной части Донецкой области под контроль Москвы, можно достичь справедливого мира и избежать более долгой и разрушительной войны, сообщили два высокопоставленных украинских чиновника», - говорится в статье.

Азербайджан расширяет авиасообщение с Европой: запускаются прямые рейсы Баку – Братислава
10:46 1927
У Трампа очень хотят передать Донбасс России
12:53 174
Алиев сообщил Бердымухамедову, почему не сможет приехать
12:35 836
Америка передала Европе план возвращения России в мировую экономику
11:07 1951
Жесткая цензура и тотальный контроль в США. Демократии больше нет!
02:12 3753
Украинцы впервые поразили нефтеплатформу на Каспии
11:58 2143
Трамп торопит Зеленского
11:18 1158
Посол США о возрождении Османской империи
11:26 1760
Пашинян предложил Азербайджану сесть за стол и разработать карту
11:14 1870
Пашинян не смог приземлиться в Москве
10:46 2983
Cуд запретил Жапарову вводить смертную казнь
10:43 1049

