У Трампа очень хотят передать Донбасс России

По данным издания, чиновники администрации американского президента, в особенности Уиткофф, в последние недели убеждали украинских чиновников принять «обмен территориями», который они считают неизбежной частью любого мирного соглашения между Киевом и Москвой.

«Это означало бы уступку земель в Донецкой области, в битве за которые Россия потеряла десятки тысяч солдат, пытаясь захватить их в ходе бесчисленных наземных операций, поддержанных роями дронов-камикадзе и массированными бомбардировками.

Уиткофф, который встречался с президентом России Владимиром Путиным шесть раз в этом году, был «одержим» идеей, что если Киев просто передаст оставшиеся 25% восточной части Донецкой области под контроль Москвы, можно достичь справедливого мира и избежать более долгой и разрушительной войны, сообщили два высокопоставленных украинских чиновника», - говорится в статье.