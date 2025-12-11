Кому принадлежит гигантский танкер, захваченный американским спецназом...

Гигантский нефтяной танкер, захваченный спецназом США во время операции у берегов Венесуэлы, принадлежит украинскому магнату, уроженцу Донецка. Американские СМИ сообщают, что 333-метровый танкер The Skipper попал под санкции США, введенные администрацией Джо Байдена. В 2022 году Министерство финансов США ввело санкции против судна The Skipper за его предполагаемую причастность к сети контрабанды нефти, которая помогала финансировать Корпус стражей исламской революции Ирана и «Хезболлу», ливанскую военизированную группировку, поддерживаемую Ираном. Судно, известное в 2022 году как «Адиса», входит в число судов, контролируемых украинским нефтяным магнатом Виктором Артемовым, находящимся под санкциями, говорится в заявлении Министерства финансов США. Тогда же Министерство финансов заявило, что Артемов перевозил иранскую нефть, используя обширную сеть судов, которые часто были зарегистрированы неясным образом с целью обойти ограничения США на экспорт иранской нефти.

Today, the Federal Bureau of Investigation, Homeland Security Investigations, and the United States Coast Guard, with support from the Department of War, executed a seizure warrant for a crude oil tanker used to transport sanctioned oil from Venezuela and Iran. For multiple… pic.twitter.com/dNr0oAGl5x — Attorney General Pamela Bondi (@AGPamBondi) December 10, 2025

В заявлении Министерства финансов США о санкциях 2022 года Венесуэла не упоминалась. Однако о нефтяных сетях, в которые вовлечены как Иран, так и Венесуэла, сообщалось уже много лет, что вызывало противодействие со стороны Соединенных Штатов. Обе страны являются крупными производителями нефти и обладают одними из крупнейших в мире запасов нефти, но торговля ограничена жесткими санкциями США. Согласно общедоступным данным, танкер контролируется нигерийской управляющей компанией Thomarose Global Ventures LTD и принадлежит фирме, связанной с Артемовым. Судну 20 лет, первоначально оно выходило в море под названием The Toyo в 2005 году. При длине 333 метра (около 1092 футов) это был один из крупнейших танкеров в мире на момент постройки. В ноябре 2022 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) опубликовало доклад, в котором утверждалось, что Виктор Артемов и его сообщники — двое иранцев, один ливанец, один швейцарец и один француз — нарушили санкции в отношении иранской нефти. Все они, включая 11 танкеров из флота Артемова, подпадали под действие санкций. Участников схемы обвиняют в том, что в порту Шарджа (ОАЭ) они обустроили пункт смешения иранской нефти с индийской, чтобы затем по поддельным документам продавать эту нефть потребителям. Средства от торговли, как утверждают в правительстве США, уходили в поддержку «Хезболлы» и Корпуса стражей исламской революции Ирана. Продавцом нефти выступала обычно иранская фирма Al-Hakeel, а покупателями – контролируемые Артемовым компании Centrum Maritime (Сингапур) и Ava Petroleum Services SA (Швейцария). Остальные компании были операторами морских перевозок.

По подсчетам глобального судоходного портала TradeWinds, все перечисленные в сообщении Госдепартамента США танкеры были приобретены в период с марта 2021 по март 2022 года. Общая стоимость этих приобретений – 260 (двести шестьдесят!) миллионов долларов. Часть этих средств – это реинвестиции от торговли «грязной нефтью». Причем для участия в контрабанде закупались, как правило, старые танкеры, 20-летней давности или примерно такого возраста. Американская неправительственная группа «Объединение против ядерного Ирана» (UANI), отслеживающая случаи незаконной торговли с Ираном, тогда утверждала, что часть артемовских танкеров из санкционного списка участвовала и в перевозке нефтяных грузов из Венесуэлы – страны, тоже находящейся в международной изоляции. Агентство Bloomberg также выявило причастность одного из танкеров Артемова к экспорту российской нефти. Украинские СМИ пишут, что Виталий Сергеевич Артемов родился в Донецке в 1975 году. В американском досье даже указан номер его украинского паспорта. Артемова можно назвать одним из пионеров топливного ритейла в Украине. В течение 1998-2006 годов он возглавлял одну из крупнейших АЗС-сетей под сборным названием «Альфа-Ойл» или «Альфа-Нефть». В нее входил ряд компаний и более 300 заправок, большинство из которых работали под брендом ANP. С 2008 года контроль над этой сетью установила группа «Приват» Игоря Коломойского. Хотя вряд ли здесь можно говорить о дружеском поглощении. Фактически имущество «Альфа-Нефти» отошло Коломойскому из-за кредитных долгов, которые компания набрала в тогда еще действующем «Укрпромбанке» (в 2010 году он обанкротился). В результате банкротства Артемов остался без средств. Он на время исчез с радаров в Украине, зато появился в Швейцарии, приобрел себе жилье в городке Колоньи на берегу Женевского озера, одном из любимых анклавов российских олигархов. Среди тех, кто владел или владеет здесь недвижимостью, можно, например, назвать Геннадия Тимченко, Дмитрия Рыболовлева, Вячеслава Кантора и еще десяток других. Еще в одном из пригородов Женевы, Вандевре, зарегистрирована флагманская компания Артемова – Ava Petroleum Services.